Як встановити інвалідність дитині, якщо вона перебуває за кордоном

"На території України інвалідність дітям встановлюється лікарсько-консультативною комісією (ЛКК)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час вимушеного довготривалого перебування за кордоном батьки, опікуни або законні представники дитини для встановлення інвалідності мають звернутися:

до місцевого закладу охорони здоров’я;

або зв’язатися зі своїм українським педіатром/сімейним лікарем, який спостерігав дитину до від’їзду.

Як повідомлялося, під час військового стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) здійснюють очно та заочно.

При цьому пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким встановлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, термін, у який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.