Как установить инвалидность ребенку, если он находится за границей

"На территории Украины инвалидность детям устанавливается врачебно-консультативной комиссией (ВКК)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время вынужденного длительного пребывания за границей родители, опекуны или законные представители ребенка для установления инвалидности должны обратиться:

в местное учреждение здравоохранения;

или связаться со своим украинским педиатром/семейным врачом, наблюдавшим ребенка до отъезда.

Как сообщалось, во время военного положения установление инвалидности или проведение медико-социальной экспертизы украинцев, вынужденно находящихся за границей, медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) осуществляют очно и заочно.

При этом, пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.