Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліції

Що робити, якщо тривогу оголосили, коли ви вдома

У випадку, якщо повітряну тривогу у вашій локації оголосили тоді, коли ви перебуваєте вдома, правоохоронці радять дотримуватись такого алгоритму дій:

закрити вікна;

вимкнути всі електричні прилади;

слідкувати за повідомленнями про загрози;

швидко одягтися;

взяти тривожну валізу з необхідними речами;

прямувати до укриття.

"Якщо не встигаєте дістатися укриття, дотримуйтеся правила "двох стін", - додали у поліції.

Як діяти під час повітряної тривоги на вулиці

Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають на вулиці, необхідно одразу прямувати до найближчого укриття.

При цьому українцям радять заздалегідь зберегти карту найближчих укриттів у тій чи іншій локації (місті, області).

Для міста Києва її можна знайти за відповідним посиланням. У різних районах столиці може йтися, наприклад, про:

будинки комунальної власності;

заклади освіти;

дошкільні навчальні заклади;

паркінги;

будинки ЖБК;

будинки ОСББ;

інвестиційні будинки;

підземні переходи;

гуртожитки;

станції метрополітену;

відомчі будинки;

заклади управління культури тощо.

Карта укриттів для населення в місті Києві (скриншот: google.com/maps)

Що робити тим, кого повітряна тривога застала в авто

Тим із громадян, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають у транспортних засобах, Патрульна поліція рекомендує:

зупинити авто так, щоб воно не заважало руху;

швидко прямувати до найближчого укриття.

"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на першому поверсі", - уточнили правоохоронці.

Крім того, у поліції радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:

щоб не потрапити у затор;

щоб не наражати себе на небезпеку.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)