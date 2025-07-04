Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліції

На тлі регулярних масованих атак РФ на Україну та, зокрема, місто Київ, у поліції нагадали найважливіші правила, які допоможуть вберегти життя під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
У випадку, якщо повітряну тривогу у вашій локації оголосили тоді, коли ви перебуваєте вдома, правоохоронці радять дотримуватись такого алгоритму дій:
"Якщо не встигаєте дістатися укриття, дотримуйтеся правила "двох стін", - додали у поліції.
Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають на вулиці, необхідно одразу прямувати до найближчого укриття.
При цьому українцям радять заздалегідь зберегти карту найближчих укриттів у тій чи іншій локації (місті, області).
Для міста Києва її можна знайти за відповідним посиланням. У різних районах столиці може йтися, наприклад, про:
Тим із громадян, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають у транспортних засобах, Патрульна поліція рекомендує:
"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на першому поверсі", - уточнили правоохоронці.
Крім того, у поліції радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:
Нагадаємо, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій пояснили, чи потрібно перекривати газ і воду під час повітряної тривоги.
Читайте також, що розповіли у ДСНС про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
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