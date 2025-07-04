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Як врятувати життя під час повітряної тривоги: важливі поради поліції

Повітряну тривогу не можна ігнорувати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На тлі регулярних масованих атак РФ на Україну та, зокрема, місто Київ, у поліції нагадали найважливіші правила, які допоможуть вберегти життя під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Що робити, якщо тривогу оголосили, коли ви вдома

У випадку, якщо повітряну тривогу у вашій локації оголосили тоді, коли ви перебуваєте вдома, правоохоронці радять дотримуватись такого алгоритму дій:

  • закрити вікна;
  • вимкнути всі електричні прилади;
  • слідкувати за повідомленнями про загрози;
  • швидко одягтися;
  • взяти тривожну валізу з необхідними речами;
  • прямувати до укриття.

"Якщо не встигаєте дістатися укриття, дотримуйтеся правила "двох стін", - додали у поліції.

Як діяти під час повітряної тривоги на вулиці

Згідно з правилами безпеки під час повітряної тривоги, громадянам, які на момент її оголошення перебувають на вулиці, необхідно одразу прямувати до найближчого укриття.

При цьому українцям радять заздалегідь зберегти карту найближчих укриттів у тій чи іншій локації (місті, області).

Для міста Києва її можна знайти за відповідним посиланням. У різних районах столиці може йтися, наприклад, про:

  • будинки комунальної власності;
  • заклади освіти;
  • дошкільні навчальні заклади;
  • паркінги;
  • будинки ЖБК;
  • будинки ОСББ;
  • інвестиційні будинки;
  • підземні переходи;
  • гуртожитки;
  • станції метрополітену;
  • відомчі будинки;
  • заклади управління культури тощо.

Карта укриттів для населення в місті Києві (скриншот: google.com/maps)

Що робити тим, кого повітряна тривога застала в авто

Тим із громадян, які на момент оголошення повітряної тривоги перебувають у транспортних засобах, Патрульна поліція рекомендує:

  • зупинити авто так, щоб воно не заважало руху;
  • швидко прямувати до найближчого укриття.

"Якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на першому поверсі", - уточнили правоохоронці.

Крім того, у поліції радять намагатись об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами:

  • щоб не потрапити у затор;
  • щоб не наражати себе на небезпеку.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій пояснили, чи потрібно перекривати газ і воду під час повітряної тривоги.

Читайте також, що розповіли у ДСНС про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.

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