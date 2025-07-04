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Как спасти жизнь во время воздушной тревоги: важные советы полиции

Воздушную тревогу нельзя игнорировать (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На фоне регулярных массированных атак РФ на Украину и, в частности, город Киев, в полиции напомнили важнейшие правила, которые помогут уберечь жизнь во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Что делать, если тревогу объявили, когда вы дома

В случае, если воздушную тревогу в вашей локации объявили тогда, когда вы находитесь дома, правоохранители советуют придерживаться такого алгоритма действий:

  • закрыть окна;
  • выключить все электрические приборы;
  • следить за сообщениями об угрозах;
  • быстро одеться;
  • взять тревожный чемодан с необходимыми вещами;
  • направляться в укрытие.

"Если не успеваете добраться до укрытия, придерживайтесь правила "двух стен", - добавили в полиции.

Как действовать во время воздушной тревоги на улице

Согласно правилам безопасности во время воздушной тревоги, гражданам, которые на момент ее объявления находятся на улице, необходимо сразу направляться в ближайшее укрытие.

При этом украинцам советуют заранее сохранить карту ближайших укрытий в той или иной локации (городе, области).

Для города Киева ее можно найти по соответствующей ссылке. В разных районах столицы речь может идти, например, про:

  • дома коммунальной собственности;
  • учебные заведения;
  • дошкольные учебные заведения;
  • паркинги;
  • дома ЖСК;
  • дома ОСМД;
  • инвестиционные дома;
  • подземные переходы;
  • общежития;
  • станции метрополитена;
  • ведомственные дома;
  • учреждения управления культуры и т.д.

Карта укрытий для населения в городе Киеве (скриншот: google.com/maps)

Что делать тем, кого воздушная тревога застала в авто

Тем из граждан, которые на момент объявления воздушной тревоги находятся в транспортных средствах, Патрульная полиция рекомендует:

  • остановить авто так, чтобы оно не мешало движению;
  • быстро следовать к ближайшему укрытию.

"Если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на первом этаже", - уточнили правоохранители.

Кроме того, в полиции советуют пытаться объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями:

  • чтобы не попасть в пробку;
  • чтобы не подвергать себя опасности.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям объяснили, нужно ли перекрывать газ и воду во время воздушной тревоги.

Читайте также, что рассказали в ГСЧС о надежности укрытий в Украине (и работает ли так называемое "правило двух стен") и как действовать, если человек все же оказался под завалами.

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