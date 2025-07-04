Как спасти жизнь во время воздушной тревоги: важные советы полиции

На фоне регулярных массированных атак РФ на Украину и, в частности, город Киев, в полиции напомнили важнейшие правила, которые помогут уберечь жизнь во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
В случае, если воздушную тревогу в вашей локации объявили тогда, когда вы находитесь дома, правоохранители советуют придерживаться такого алгоритма действий:
"Если не успеваете добраться до укрытия, придерживайтесь правила "двух стен", - добавили в полиции.
Согласно правилам безопасности во время воздушной тревоги, гражданам, которые на момент ее объявления находятся на улице, необходимо сразу направляться в ближайшее укрытие.
При этом украинцам советуют заранее сохранить карту ближайших укрытий в той или иной локации (городе, области).
Для города Киева ее можно найти по соответствующей ссылке. В разных районах столицы речь может идти, например, про:
Тем из граждан, которые на момент объявления воздушной тревоги находятся в транспортных средствах, Патрульная полиция рекомендует:
"Если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на первом этаже", - уточнили правоохранители.
Кроме того, в полиции советуют пытаться объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями:
Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям объяснили, нужно ли перекрывать газ и воду во время воздушной тревоги.
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