Чи треба перекривати газ і воду під час тривоги: рятувальники пояснили, як діяти
Українці повинні дотримуватись чіткого алгоритму дій під час оголошення повітряної тривоги, аби убезпечити себе та близьких. Прості правила допомагають врятувати життя.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Олег Стоволос.
Чи треба перекривати газ і воду під час тривоги
"При оголошенні повітряної тривоги світло обов’язково потрібно вимкнути, а от газ і воду перекривати не обов’язково. Головне - щоб вони були вимкнені. Проміжок часу прильоту балістичної ракети дуже малий, тому не варто гаяти час і затримуватись у помешканні. Слід швидко пройти в укриття", - каже Стоволос.
Він додає, що в середньому у киян є 10-15 хвилин після оголошення тривоги у місті, щоб дійти до укриття.
Який алгоритм дій під час оголошення тривоги
"У наших реаліях кожен має чітко знати, куди рухатись, коли звучить сигнал тривоги. В цьому допоможе інтерактивна карта в "Дії", де позначені всі офіційні укриття, зареєстровані місцевими органами влади. Якщо поруч із будинком є паркінг або інші підземні приміщення, де можна сховатись - це теж варіант", - пояснює Стоволос.
Важливо також мати підготовлену "тривожну валізу", яка має стояти в коридорі. У ній варто тримати речі першої потреби: ліки, які ви постійно приймаєте, документи, дитячі речі, якщо у сім’ї є діти.
"Головне - швидко зібратись і спуститись в укриття. Ліфтом краще не користуватися, обирайте сходову клітку", - наголошує рятувальник.
Додамо, що ці прості, але важливі правила можуть зберегти життя у критичній ситуації. Своєчасна підготовка, чіткий алгоритм дій і спокій допоможуть максимально убезпечити себе та близьких під час повітряної тривоги.
"Ми дуже просимо громадян для збереження їхнього життя і здоров'я користуватися укриттями й не слухати експертів, які надають поради про ванни, дві стіни, кути у квартирі. З того, що ми бачимо, це все ж таки небезпечно. Кожна людина повинна дбати про своє життя та життя своїх близьких", - закликає Стоволос.
Раніше ми писали про те, чому "правило двох стін" більше не працює.
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