Як ВПО через "Дію" подати заяву на кредит на житло: інструкція

На порталі "Дія" внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати до Держмолодьжитла заяву про участь у програмі надання пільгових іпотечних кредитів.

Про те, як подати заяву - в матеріалі РБК-Україна .

Як подати заяву "онлайн"

Щоб оформити заявку в електронному форматі, дотримуйтеся наступних кроків:

вхід до особистого кабінету . Спочатку потрібно зареєструватися або увійти в систему через портал "Дія". Для авторизації використовуйте електронний підпис або BankID;

. Спочатку потрібно зареєструватися або увійти в систему через портал "Дія". Для авторизації використовуйте електронний підпис або BankID; перевірка персональних даних . У профілі користувача звірте правильність особистої інформації;

. У профілі користувача звірте правильність особистої інформації; автоматична перевірка даних . Система "Дія" здійснить звірку вашого статусу ВПО, наявності нерухомого майна та рівня доходів у державних реєстрах;

. Система "Дія" здійснить звірку вашого статусу ВПО, наявності нерухомого майна та рівня доходів у державних реєстрах; заповнення заявки . Основна частина інформації підтягнеться автоматично. Вам потрібно буде вручну вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та номер довідки ВПО для кожного члена сім'ї;

. Основна частина інформації підтягнеться автоматично. Вам потрібно буде вручну вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та номер довідки ВПО для кожного члена сім'ї; розгляд заяви. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ("Держмолодьжитло") проаналізує вашу заявку протягом одного робочого дня;

Подальші дії після подання заявки

Після розгляду вашої заяви Держмолодьжитло ухвалить рішення про включення або відмову у включенні вас до реєстру кандидатів на отримання пільгового іпотечного кредиту для придбання житла. Ви можете відстежувати статус своєї заявки у кабінеті громадянина на порталі "Дія".

Якщо вашу кандидатуру внесуть до реєстру, ви автоматично стаєте учасником відбору переможців. Визначення кандидатів, які отримають можливість скористатися кредитною програмою, відбуватиметься методом випадкової генерації чисел. "Держмолодьжитло" завчасно інформує про дату проведення розіграшу.

У разі перемоги ви зможете оформити кредит. Для цього необхідно особисто звернутися до найближчого регіонального відділення "Держмолодьжитла".

Умови отримання кредиту

Кредит надається строком до 30 років, але не довше, ніж до моменту, коли позичальнику виповниться 65 років і він повністю погасить заборгованість.

Фінансування розраховується відповідно до кількості членів сім’ї, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Максимальна площа, яку можна придбати в межах кредитної програми:

52,5 кв. м. – для сім’ї, що складається з однієї або двох осіб;

+21 кв. м - додається на кожного наступного члена родини.

Якщо ви бажаєте придбати житло, площа або вартість якого перевищує нормативні показники, різницю необхідно сплатити самостійно.

Вимоги до житлового об'єкта

Ви можете самі вибрати нерухомість для придбання за кредитні кошти, але вона повинна відповідати таким критеріям: