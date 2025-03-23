ua en ru
Вс, 23 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как ВПЛ через "Дія" подать заявление на кредит на жилье: инструкция

Воскресенье 23 марта 2025 17:00
UA EN RU
Как ВПЛ через "Дія" подать заявление на кредит на жилье: инструкция Иллюстративное фото: как подать заявление на кредит на жилье через "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На портале "Дія" внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать в Держмолодьжитла заявление об участии в программе предоставления льготных ипотечных кредитов.

О том, как подать заявление - в материале РБК-Украина.

Как подать заявление "онлайн"

Чтобы оформить заявку в электронном формате, придерживайтесь следующих шагов:

  • вход в личный кабинет. Сначала нужно зарегистрироваться или войти в систему через портал "Дія". Для авторизации используйте электронную подпись или BankID;
  • проверка персональных данных. В профиле пользователя сверьте правильность личной информации;
  • автоматическая проверка данных. Система "Дія" осуществит сверку вашего статуса ВПЛ, наличия недвижимого имущества и уровня доходов в государственных реестрах;
  • заполнение заявки. Основная часть информации подтянется автоматически. Вам нужно будет вручную указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и номер справки ВПЛ для каждого члена семьи;
  • рассмотрение заявления. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству ("Держмолодьжитло") проанализирует вашу заявку в течение одного рабочего дня;

Дальнейшие действия после подачи заявки

После рассмотрения вашего заявления Госмолодежьжилье примет решение о включении или отказе во включении вас в реестр кандидатов на получение льготного ипотечного кредита для приобретения жилья. Вы можете отслеживать статус своей заявки в кабинете гражданина на портале "Дія".

Если вашу кандидатуру внесут в реестр, вы автоматически становитесь участником отбора победителей. Определение кандидатов, которые получат возможность воспользоваться кредитной программой, будет происходить методом случайной генерации чисел. "Держмолодьжитло" заранее информирует о дате проведения розыгрыша.

В случае победы вы сможете оформить кредит. Для этого необходимо лично обратиться в ближайшее региональное отделение "Держмолодьжитла".

Условия получения кредита

Кредит предоставляется сроком до 30 лет, но не дольше, чем до момента, когда заемщику исполнится 65 лет и он полностью погасит задолженность.

Финансирование рассчитывается в соответствии с количеством членов семьи, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Максимальная площадь, которую можно приобрести в рамках кредитной программы:

  • 52,5 кв. м. - для семьи, состоящей из одного или двух человек;
  • +21 кв. м - добавляется на каждого следующего члена семьи.

Если вы хотите приобрести жилье, площадь или стоимость которого превышает нормативные показатели, разницу необходимо оплатить самостоятельно.

Требования к жилому объекту

Вы можете сами выбрать недвижимость для приобретения за кредитные средства, но она должна соответствовать следующим критериям:

  • жилой дом введен в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не более 35 лет назад;
  • недвижимость не расположена на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица Дия
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом