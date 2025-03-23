Как ВПЛ через "Дія" подать заявление на кредит на жилье: инструкция
На портале "Дія" внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать в Держмолодьжитла заявление об участии в программе предоставления льготных ипотечных кредитов.
О том, как подать заявление - в материале РБК-Украина.
Как подать заявление "онлайн"
Чтобы оформить заявку в электронном формате, придерживайтесь следующих шагов:
- вход в личный кабинет. Сначала нужно зарегистрироваться или войти в систему через портал "Дія". Для авторизации используйте электронную подпись или BankID;
- проверка персональных данных. В профиле пользователя сверьте правильность личной информации;
- автоматическая проверка данных. Система "Дія" осуществит сверку вашего статуса ВПЛ, наличия недвижимого имущества и уровня доходов в государственных реестрах;
- заполнение заявки. Основная часть информации подтянется автоматически. Вам нужно будет вручную указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) и номер справки ВПЛ для каждого члена семьи;
- рассмотрение заявления. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству ("Держмолодьжитло") проанализирует вашу заявку в течение одного рабочего дня;
Дальнейшие действия после подачи заявки
После рассмотрения вашего заявления Госмолодежьжилье примет решение о включении или отказе во включении вас в реестр кандидатов на получение льготного ипотечного кредита для приобретения жилья. Вы можете отслеживать статус своей заявки в кабинете гражданина на портале "Дія".
Если вашу кандидатуру внесут в реестр, вы автоматически становитесь участником отбора победителей. Определение кандидатов, которые получат возможность воспользоваться кредитной программой, будет происходить методом случайной генерации чисел. "Держмолодьжитло" заранее информирует о дате проведения розыгрыша.
В случае победы вы сможете оформить кредит. Для этого необходимо лично обратиться в ближайшее региональное отделение "Держмолодьжитла".
Условия получения кредита
Кредит предоставляется сроком до 30 лет, но не дольше, чем до момента, когда заемщику исполнится 65 лет и он полностью погасит задолженность.
Финансирование рассчитывается в соответствии с количеством членов семьи, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Максимальная площадь, которую можно приобрести в рамках кредитной программы:
- 52,5 кв. м. - для семьи, состоящей из одного или двух человек;
- +21 кв. м - добавляется на каждого следующего члена семьи.
Если вы хотите приобрести жилье, площадь или стоимость которого превышает нормативные показатели, разницу необходимо оплатить самостоятельно.
Требования к жилому объекту
Вы можете сами выбрать недвижимость для приобретения за кредитные средства, но она должна соответствовать следующим критериям:
- жилой дом введен в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не более 35 лет назад;
- недвижимость не расположена на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий.
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