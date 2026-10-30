Як впливає міжнародна кооперація на експорт озброєння: що кажуть у ВПК

У Технологічних Силах України зазначають, що, в першу чергу, важливо розмежовувати міжнародну виробничу кооперацію та повноцінний комерційний експорт українського озброєння на зовнішні ринки.

Так, модель Build with Ukraine дозволяє залучати іноземне фінансування та створювати спільні виробничі потужності за кордоном. Але ключова особливість таких проектів полягає в тому, що виготовлена в межах відповідних домовленостей продукція призначається насамперед для забезпечення українських Сил оборони.

Іноземний партнер забезпечує фінансування, організовується спільне виробництво, а продукція виготовляється за погодженими умовами та в межах відповідних ліцензій і домовленостей для потреб українського війська.

Спільні підприємства дають доступ до ринку і до партнерських ланцюгів постачання, безпечніші умови виробництва, а також компетенції - сертифікацію, відповідність стандартам, сервісне обслуговування. Для українських компаній це важлива можливість залучити додаткові ресурси, розширити виробничі спроможності та збільшити обсяги постачання озброєння українському війську.

Однак називати цю модель повноцінним виходом на зовнішній ринок було б некоректно. Адже в межах таких проектів іноземна держава виступає партнером і джерелом фінансування, але кінцевим отримувачем продукції залишається Україна.

Продаж виготовленого озброєння іншим іноземним замовникам цією моделлю сам по собі не передбачається. Тому Build with Ukraine не може замінити відкриття повноцінного експорту, за якого український виробник має можливість самостійно займати місце на міжнародному ринку, конкурувати за іноземні контракти та продавати власну продукцію іншим державам.

Однак, якщо всередині країни умови залишаються гіршими за зовнішні, спільне підприємство поступово перетворюється з каналу експорту на можливість релокації. Частина виробників уже розглядає відкриття виробництва за кордоном: там і безпекові умови кращі, і менше проблем із наймом.