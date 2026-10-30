Как влияет международная кооперация на экспорт вооружения: что говорят в ВПК

В Технологических Силах Украины отмечают, что в первую очередь важно разграничивать международную производственную кооперацию и полноценный коммерческий экспорт украинского вооружения на внешние рынки.

Так, модель Build with Ukraine позволяет привлекать иностранное финансирование и создавать совместные производственные мощности за границей. Но ключевая особенность таких проектов состоит в том, что произведенная в рамках соответствующих договоренностей продукция предназначается, прежде всего, для обеспечения украинских Сил обороны.

Иностранный партнер обеспечивает финансирование, организуется совместное производство, а продукция производится по согласованным условиям и в пределах соответствующих лицензий и договоренностей для нужд украинской армии.

Совместные предприятия дают доступ к рынку и партнерским цепям поставки, более безопасные условия производства, а также компетенции - сертификацию, соответствие стандартам, сервисное обслуживание. Для украинских компаний это важна возможность привлечь дополнительные ресурсы, расширить производственные возможности и увеличить объемы поставок вооружения украинскому войску.

Однако называть эту модель полноценным выходом на внешний рынок было бы некорректно. Ведь в рамках таких проектов иностранное государство выступает партнером и источником финансирования, но конечным получателем продукции остается Украина.

Продажа изготовленного вооружения другим иностранным заказчикам этой моделью сама по себе не предполагается. Поэтому Build with Ukraine не может заменить открытие полноценного экспорта, при котором украинский производитель может самостоятельно занимать место на международном рынке, конкурировать за иностранные контракты и продавать собственную продукцию другим государствам.

Однако, если внутри страны условия остаются хуже внешних, совместное предприятие постепенно превращается из канала экспорта в возможность релокации. Часть производителей уже рассматривает открытие производства за рубежом: там и условия безопасности лучше, и меньше проблем с наймом.