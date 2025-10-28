Як вплинули удари в глиб РФ на економіку агресора? Зеленський озвучив цифри
Удари українських Сил оборони по нафтопереробних об’єктах у глибині Росії суттєво вплинули на економіку агресора. Через ці атаки Росія втратила понад 20% потужностей нафтопереробки та до 27% виробництва пального.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.
"Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22–27% свого палива. І тому були черги. Там є проблема", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що внаслідок ударів кілька російських нафтопереробних заводів було пошкоджено, через що окупанти були змушені перерозподілити обсяги палива між іншими підприємствами.
"Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах. Тому наше завдання абсолютно зрозуміле - продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг" - наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що Україна наразі застосовує далекобійну зброю власного виробництва, а також британські Storm Shadow і французькі SCALP у меншій кількості. За його словами, 90–95% влучань по цілях у глибині Росії здійснюються українськими системами.
Президент додав, що Україна продовжить виробництво далекобійної зброї, шукатиме фінансування та щодня працюватиме над ослабленням економічної бази агресора.
"Це їхні гроші на війну - від нафтопереробки. Тому ми щодо цього і працюємо", - підсумував Зеленський.
Росіяни відчувають наслідки ударів по НПЗ
Раніше у Головному управлінні розвідки повідомили, що під час ударів по території Росії українські Сили оборони зосереджуються на стратегічно важливих об’єктах противника. Там зазначили, що ефект від таких операцій уже помітний. Мішені українських ударів поділяються на три основні категорії: систему управління, оборонно-промисловий комплекс та енергетичну інфраструктуру РФ.
Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що після успішних атак України на російські нафтопереробні заводи у країні-агресорці різко зросли ціни на паливо. За даними ISW, понад 70% росіян уже відчули це зростання на собі.