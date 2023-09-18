Як військовому отримати грошову допомогу при пораненні на службі: пояснення ТЦК

Військовослужбовці мають право на отримання грошової допомоги у разі поранення під час служби. Для цього вони мають звернутися до районного ТЦК та СП з низкою документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ТЦК та СП Шевченківського району міста Києва Сергія Рунчева.
Згідно з постановою Кабміну, одноразова грошова допомога військовим призначається і виплачується у таких випадках:
У таких випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:
Окрім того, одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).
В залежності від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:
Нагадаємо, що прожитковий мінімум - це встановлена законом сума для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Наразі вона складає 2 684 гривні.
Для призначення та виплати Міністерством оборони одноразової грошової допомоги, військовий має звернутися до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:
Нагадаємо, нещодавно Верховна рада підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб.
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