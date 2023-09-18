Как военному получить денежную помощь при ранении на службе: объяснение ТЦК

Военнослужащие имеют право на получение денежной помощи в случае ранения во время службы. Для этого они должны обратиться в районный ТЦК и СП с рядом документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ТЦК и СП Шевченковского района Киева Сергея Рунчева.
Согласно постановлению Кабмина, единоразовая денежная помощь военным назначается и выплачивается в следующих случаях:
В таких случаях размер единоразовой помощи в зависимости от установленной группы инвалидности составляет:
Кроме того, единоразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья).
В зависимости от степени потери частичной трудоспособности размер выплат составляет:
Напомним, что прожиточный минимум - это установленная законом сумма для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. На данный момент она составляет 2 684 гривны.
Для назначения и выплаты Министерством обороны единоразовой денежной помощи военный должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующие документы:
Напомним, недавно Верховная рада поддержала законопроект об усилении социальной защиты военных, полицейских и некоторых других лиц.
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