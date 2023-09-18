Як військовому отримати грошову допомогу при пораненні на службі: пояснення ТЦК

Військовослужбовці мають право на отримання грошової допомоги у разі поранення під час служби. Для цього вони мають звернутися до районного ТЦК та СП з низкою документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ТЦК та СП Шевченківського району міста Києва Сергія Рунчева.

Згідно з постановою Кабміну, одноразова грошова допомога військовим призначається і виплачується у таких випадках:

у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби

у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби

У таких випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму - у разі виконання військового обов’язку

від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби

Окрім того, одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).

В залежності від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

50-кратний прожитковий мінімум в період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення

Нагадаємо, що прожитковий мінімум - це встановлена законом сума для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Наразі вона складає 2 684 гривні.

Як отримати допомогу

Для призначення та виплати Міністерством оборони одноразової грошової допомоги, військовий має звернутися до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:

Заяву встановленого зразку;

Згоду на обробку персональних даних;

Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців - документ, що посвідчує їх особу;

Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців;

Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;

Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок;

Копія довідки Медико-соціальної експертної комісії;

Довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб.

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