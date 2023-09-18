Как военному получить денежную помощь при ранении на службе: объяснение ТЦК

Военнослужащие имеют право на получение денежной помощи в случае ранения во время службы. Для этого они должны обратиться в районный ТЦК и СП с рядом документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ТЦК и СП Шевченковского района Киева Сергея Рунчева.

Согласно постановлению Кабмина, единоразовая денежная помощь военным назначается и выплачивается в следующих случаях:

в случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы

в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы

В таких случаях размер единоразовой помощи в зависимости от установленной группы инвалидности составляет:

от 250 до 400-кратного прожиточного минимума - в случае выполнения воинского долга

от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы

Кроме того, единоразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья).

В зависимости от степени потери частичной трудоспособности размер выплат составляет:

70-кратный прожиточный минимум, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;

50-кратный прожиточный минимум в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения

Напомним, что прожиточный минимум - это установленная законом сумма для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. На данный момент она составляет 2 684 гривны.

Как получить помощь

Для назначения и выплаты Министерством обороны единоразовой денежной помощи военный должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующие документы:

Заявление установленного образца;

Согласие на обработку персональных данных;

Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев - документ, удостоверяющий их личность;

документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;

Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;

Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;

Копия справки Медико-социальной экспертной комиссии;

Справка об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

Напомним, недавно Верховная рада поддержала законопроект об усилении социальной защиты военных, полицейских и некоторых других лиц.

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