Як війна змінює життя диких тварин на лінії фронту та в заповідниках України

Тварини на лінії зіткнення

За словами вченого, вибухи та пожежі не мають настільки руйнівного впливу на тварин, як це іноді подають у ЗМІ. Звірі швидко звикають до гучних звуків, якщо немає прямої загрози життю. Наприклад, на позиціях, що постійно обстрілюються, можна бачити козуль і фазанів, які поводяться спокійно.

Втім, реальною небезпекою залишаються міни та розтяжки, на яких гинуть тварини. Крім того, зафіксовані випадки браконьєрства з боку військових.

Смертельні пастки на кордоні

На прикордонних територіях з Білоруссю встановлено єгозу - дріт із гострими лезами, що розтягується на сотні метрів. Потрапивши в таку пастку, тварини не можуть вибратися.

"Зараз на цій лінії - просто кладовище тварин: кістяки козуль, лосів, навіть зубрів та ведмедів", - зазначає Смаголь.

Ситуація в заповідниках

В окупованій "Асканії-Новій" у перші місяці війни пожежа знищила кілька гектарів степу, а сайгаки, злякавшись гелікоптерів, розбивалися об огорожі. Нині обстрілів там немає, тваринами опікуються місцеві звіроводи.

У Чорнобильській зоні війна суттєво не вплинула на популяції коней Пржевальського та вовків, хоча плани з випуску зубрів зірвалися.

Заборона полювання - плюси й мінуси

Через заборону полювання зросла чисельність лося, козулі та червонокнижного зубра. Але разом із цим різко побільшало м’ясоїдних хижаків - лисиць, шакалів та вовків. Це спричинило спалахи сказу та інших хвороб. Наприклад, кількість лисиць у мисливських угіддях за два роки збільшилась майже вп’ятеро - до 250 тисяч особин.