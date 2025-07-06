Війна вбиває не лише людей: під загрозою зникнення - рідкісні птахи з Червоної книги

Через бойові дії в Україні різко погіршилися умови для життя та гніздування птахів. Особливо критичним є стан червонокнижних видів, які мешкали в заповідниках півдня країни.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський", доцент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Олександр Пономаренко .

За його словами, вибухи порушують "режим тиші", який критично важливий для нормального гніздування птахів. Частина територій опинилася під окупацією, а деякі заповідники - наприклад, Асканія-Нова - втратили можливість захищати свою фауну.

"Найбільше страждають рідкісні водно-болотні птахи, які раніше утворювали колонії на островах у заповідниках. Без втручання фахівців - наприклад, біотехнічних заходів, як очищення піщаних острівців від рослинності - вони не зможуть відновити популяції", - пояснив Пономаренко.

Деякі синантропні птахи, як-от горобці чи ластівки, адаптувались до життя навіть на лінії фронту. Відомо, що ластівки гніздяться у зруйнованих будівлях, а бійці ЗСУ фіксували це під час служби на Донеччині.

Натомість дикі птахи, на яких полюють, зокрема качки, кулики, чаплі - залишають небезпечні території, чуючи вибухи та постріли.

Червонокнижні під загрозою зникнення

Найбільша тривога - за птахів, що жили у приазовських і причорноморських регіонах, які зараз частково окуповані або стали зоною бойових дій. Зокрема, невідомо, що зараз із яструбом коротконогим - в Україні він гніздився лише на Луганщині. Цю територію не контролюють українські науковці, тож існує загроза, що після деокупації цього виду там уже не буде.

"Ми втратили контроль за частиною ареалів рідкісних птахів. Якщо ситуація не зміниться - їх гніздування може бути втрачено назавжди", - підсумовує орнітолог.