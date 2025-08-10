Як війна змінює життя диких тварин на лінії фронту та в заповідниках України

Війна по-різному позначається на диких тваринах в Україні - від лінії фронту до заповідників.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Віталій Смаголь.

Тварини на лінії зіткнення

За словами вченого, вибухи та пожежі не мають настільки руйнівного впливу на тварин, як це іноді подають у ЗМІ. Звірі швидко звикають до гучних звуків, якщо немає прямої загрози життю. Наприклад, на позиціях, що постійно обстрілюються, можна бачити козуль і фазанів, які поводяться спокійно.

Втім, реальною небезпекою залишаються міни та розтяжки, на яких гинуть тварини. Крім того, зафіксовані випадки браконьєрства з боку військових.

Смертельні пастки на кордоні

На прикордонних територіях з Білоруссю встановлено єгозу - дріт із гострими лезами, що розтягується на сотні метрів. Потрапивши в таку пастку, тварини не можуть вибратися.

"Зараз на цій лінії - просто кладовище тварин: кістяки козуль, лосів, навіть зубрів та ведмедів", - зазначає Смаголь.

Ситуація в заповідниках

В окупованій "Асканії-Новій" у перші місяці війни пожежа знищила кілька гектарів степу, а сайгаки, злякавшись гелікоптерів, розбивалися об огорожі. Нині обстрілів там немає, тваринами опікуються місцеві звіроводи.

У Чорнобильській зоні війна суттєво не вплинула на популяції коней Пржевальського та вовків, хоча плани з випуску зубрів зірвалися.

Заборона полювання - плюси й мінуси

Через заборону полювання зросла чисельність лося, козулі та червонокнижного зубра. Але разом із цим різко побільшало м’ясоїдних хижаків - лисиць, шакалів та вовків. Це спричинило спалахи сказу та інших хвороб. Наприклад, кількість лисиць у мисливських угіддях за два роки збільшилась майже вп’ятеро - до 250 тисяч особин.