Как война меняет жизнь диких животных на линии фронта и в заповедниках Украины

Война по-разному сказывается на диких животных в Украине - от линии фронта до заповедников.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь.

Животные на линии соприкосновения

По словам ученого, взрывы и пожары не имеют настолько разрушительного воздействия на животных, как это иногда подают в СМИ. Звери быстро привыкают к громким звукам, если нет прямой угрозы жизни. Например, на постоянно обстреливаемых позициях можно видеть косуль и фазанов, которые ведут себя спокойно.

Впрочем, реальной опасностью остаются мины и растяжки, на которых гибнут животные. Кроме того, зафиксированы случаи браконьерства со стороны военных.

Смертельные ловушки на границе

На приграничных территориях с Беларусью установлена егоза - проволока с острыми лезвиями, которая растягивается на сотни метров. Попав в такую ловушку, животные не могут выбраться.

"Сейчас на этой линии - просто кладбище животных: скелеты косуль, лосей, даже зубров и медведей", - отмечает Смаголь.

Ситуация в заповедниках

В оккупированной "Аскании-Новой" в первые месяцы войны пожар уничтожил несколько гектаров степи, а сайгаки, испугавшись вертолетов, разбивались об ограждения. Сейчас обстрелов там нет, животными занимаются местные звероводы.

В Чернобыльской зоне война существенно не повлияла на популяции лошадей Пржевальского и волков, хотя планы по выпуску зубров сорвались.

Запрет охоты - плюсы и минусы

Из-за запрета охоты выросла численность лося, косули и краснокнижного зубра. Но вместе с этим резко увеличилось количество плотоядных хищников - лисиц, шакалов и волков. Это вызвало вспышки бешенства и других болезней. Например, количество лисиц в охотничьих угодьях за два года увеличилось почти в пять раз - до 250 тысяч особей.