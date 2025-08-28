Як війна в Україні змінила ядерні сили РФ: у Пентагоні відповіли

На переконання представника Пентагону, силами ядерного стримування Росії та їхньою модернізацією займалися довгий час.

"Чи стали вони слабшими через Україну? Здебільшого ні. Кошти на ядерне стримування виділяються, як і раніше, вони мають пріоритет над завданнями, що стосуються України", - заявив він в інтерв'ю представнику Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Ендрю Джебара також прокоментував стрімке збільшення ядерного арсеналу Китаю. За його словами, за два роки Пекін наростив свої сили ядерного стримування в еквіваленті, що дорівнює всьому ядерному арсеналу Великої Британії.

"Китай багато років тому вирішив перейти від мінімальних сил стримування до здійснення стратегічного прориву, який ми сьогодні спостерігаємо", - зазначив він.