Как война в Украине изменила ядерные силы РФ: в Пентагоне ответили

Война против Украины не ослабила ядерный потенциал России, который почти полностью модернизирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника штаба военно-воздушных сил США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенанта Эндрю Джебару.
По убеждению представителя Пентагона, силами ядерного сдерживания России и их модернизацией занимались долгое время.
"Стали ли они слабее из-за Украины? В основном нет. Средства на ядерное сдерживание выделяются, как и раньше, они имеют приоритет над задачами, касающимися Украины", - заявил он в интервью представителю Института аэрокосмических исследований Митчелла.
Эндрю Джебара также прокомментировал стремительное увеличение ядерного арсенала Китая. По его словам, за два года Пекин нарастил свои силы ядерного сдерживания в эквиваленте, равном всему ядерному арсеналу Великобритании.
"Китай много лет назад решил перейти от минимальных сил сдерживания к осуществлению стратегического прорыва, который мы сегодня наблюдаем", - отметил он.
Как сообщало РБК-Украина, ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты договариваются с Россией об ограничении количества ядерного оружия. К диалогу хотят привлечь Китай.
В 2023 году Россия в одностороннем порядке вышла из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он действует до февраля 2026 года.
При этом до встречи с Трампом на Аляске Путин предполагал, что новый ДСНВ может стать одной из тем переговоров.