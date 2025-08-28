ua en ru
Як війна в Україні змінила ядерні сили РФ: у Пентагоні відповіли

США, Четвер 28 серпня 2025 03:13
Як війна в Україні змінила ядерні сили РФ: у Пентагоні відповіли Ілюстративне фото: ядерний потенціал Росії (росЗМІ)
Автор: Марина Балабан

Війна проти Україні не послабила ядерний потенціал Росії, який майже повністю модернізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника штабу військово-повітряних сил США зі стратегічного стримування і ядерної інтеграції генерал-лейтенанта Ендрю Джебару.

На переконання представника Пентагону, силами ядерного стримування Росії та їхньою модернізацією займалися довгий час.

"Чи стали вони слабшими через Україну? Здебільшого ні. Кошти на ядерне стримування виділяються, як і раніше, вони мають пріоритет над завданнями, що стосуються України", - заявив він в інтерв'ю представнику Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Ендрю Джебара також прокоментував стрімке збільшення ядерного арсеналу Китаю. За його словами, за два роки Пекін наростив свої сили ядерного стримування в еквіваленті, що дорівнює всьому ядерному арсеналу Великої Британії.

"Китай багато років тому вирішив перейти від мінімальних сил стримування до здійснення стратегічного прориву, який ми сьогодні спостерігаємо", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, посилаючись на слова президента США Дональда Трампа, Сполучені Штати домовляються з Росією про обмеження кількості ядерної зброї. До діалогу хочуть залучити Китай.

У 2023 році Росія в односторонньому порядку вийшла з Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він діє до лютого 2026 року.

При цьому до зустрічі з Трампом на Алясці Путін припускав, що новий ДСНО може стати однією з тем переговорів.

Пентагон Російська Федерація Ядерна зброя
