Як війна в Україні змінила ядерні сили РФ: у Пентагоні відповіли

Війна проти Україні не послабила ядерний потенціал Росії, який майже повністю модернізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника штабу військово-повітряних сил США зі стратегічного стримування і ядерної інтеграції генерал-лейтенанта Ендрю Джебар у.

На переконання представника Пентагону, силами ядерного стримування Росії та їхньою модернізацією займалися довгий час.

"Чи стали вони слабшими через Україну? Здебільшого ні. Кошти на ядерне стримування виділяються, як і раніше, вони мають пріоритет над завданнями, що стосуються України", - заявив він в інтерв'ю представнику Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Ендрю Джебара також прокоментував стрімке збільшення ядерного арсеналу Китаю. За його словами, за два роки Пекін наростив свої сили ядерного стримування в еквіваленті, що дорівнює всьому ядерному арсеналу Великої Британії.

"Китай багато років тому вирішив перейти від мінімальних сил стримування до здійснення стратегічного прориву, який ми сьогодні спостерігаємо", - зазначив він.