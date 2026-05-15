Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії

19:14 15.05.2026 Пт
2 хв
У НБУ спрогнозували рівень інфляції в країні
aimg Іван Носальський
Фото: Андрій Пишний, голова НБУ (facebook.com/pyshnyy)

Нацбанк розглядає два сценарії в контексті того, як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Національний банк аналізував наслідки подій на Близькому Сході для України. Відчуття таке, що до нашої війни додалася і їхня. Ми розглядаємо два сценарії", - зазначив Пишний.

Базовий сценарій

За словами глави НБУ, базовий сценарій передбачає поступове зниження напруженості на Близькому Сході з кінця другого кварталу і падіння цін на нафту марки Brent до 80 доларів за барель наприкінці 2026 року.

Пишний додав, що за такого розвитку подій інфляція в Україні в річному вимірі зросте на 1,5 відсоткового пункту.

При цьому зростання ВВП може сповільнитися на 0,3 відсоткового пункту.

Негативний сценарій

Своєю чергою, за словами Пишного, негативний сценарій - триваліша війна між США та Іраном і вартість нафти не нижче 100 доларів за барель до кінця 2026 року.

Згідно з аналізом НБУ, у такому разі інфляція в річному вимірі зросте на 3 відсоткові пункти. При цьому зростання ВВП сповільниться на 0,6 процентного пункту.

На підставі таких очікувань НБУ переглянув прогноз інфляції станом на кінець року з 7,5 до 9,4%. При цьому прогноз зростання ВВП погіршили з 1,8 до 1,3%.

"Сценарії реагування у нас є, ми вже їх демонструємо. У березні ми призупинили цикл зниження облікової ставки. Розвиток подій підтвердив, що рішення було правильним і своєчасним. У квітні ми залишили облікову ставку на рівні 15% і переглянули її прогноз - вона залишатиметься незмінною... до другого кварталу 2027 року", - додав він.

Зростання цін через війну в Ірані

Нагадаємо, після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану Ормузьку протоку було заблоковано військами Тегерана. З цієї причини ціни на нафту у світі підскочили, Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для її транспортування з країн Близького Сходу.

Це, своєю чергою, сильно вплинуло на ціни на паливо в Україні. Бензин і дизель сильно подорожчали.

Також зріс і рівень інфляції. Більш детально про зростання цін в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

