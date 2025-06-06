Як війна і ШІ змінюють підходи до управління: коментар експерта

Війна, нестабільність та технологічні зрушення змінюють ландшафт управління бізнесом в Україні. Вони спровокували необхідність конкретного переліку скілів.

Про трансформацію ролі керівника у коментарі РБК-Україна розповів незалежний експерт зі стратегічного розвитку iGaming-продуктів Михайло Зборовський.

Фокус зміщується на команду

Стиль управління як такий не змінився і Зборовський завжди дотримувався ліберального підходу, який вважає найефективнішим.

"Але за останні два роки фокус радикально змістився. Сьогодні він - на людях і команді", - каже він.

За його словами, в умовах війни зросло психологічне напруження, і керівник має брати на себе не лише операційну, а й емоційну відповідальність за колектив.

"Для мене команда завжди була пріоритетом. Але зараз, коли зростає тривожність, а люди частіше вигорають, одне з головних завдань - зберегти не просто працездатну структуру, а її ефективність. І це вже зовсім інший рівень управління", - додає експерт.

Довіра замість контролю

Експерт не приховує, що перехід на повністю віддалену роботу став викликом.

"Був момент, коли я подумав - зараз усе вийде з-під контролю. Але цього не сталося. І не тому, що я посилив контроль, а навпаки - завдяки команді професіоналів, які взяли на себе відповідальність. Сильні команди потребують більше простору, а не тиску згори", - запевняє він.

Експерт підкреслює, що мікроменеджмент давно себе вичерпав.

"Я не вірю в ефективність команд, які бояться зробити помилку. Лояльність народжується не з інструкцій, а з довіри й відчуття значущості", - каже Зборовський.

Гнучкість і системність - без бюрократії

Одним із найбільш нетипових рішень, за словами експерта, стала систематизація процесів у компанії без шкоди для гнучкості.

"Це було складно. Хотілося навести порядок, але не побудувати нову бюрократію. Тож ми створили чіткі алгоритми, які не обмежують свободу команд. Це баланс, який складно втримати, але це того варте", - розповідає Зборовський.

Крім того, компанія відмовилася від довгострокового планування.

"Ми не плануємо більше ніж на рік. І навіть цей рік - умовний. Все змінюється, і ми змінюємося разом з реальністю", - каже експерт.

ШI - не заміна людині, а підсилення

Штучний інтелект активно входить у всі бізнес-процеси iGaming-сфери - від маркетингу до управління ризиками. Але, як наголошує експерт, його слід використовувати обережно.

"ШI зайшов стрімко, але ми дуже швидко зрозуміли: це не чарівна паличка, а інструмент. Дуже потужний, але такий, що потребує людського розуміння. Він пришвидшує, підказує, аналізує. Але не приймає рішень. І тим паче не бере відповідальність", - каже Зборовський.

Він зазначає, що багато операторів у сфері iGaming вже впроваджують AI для персоналізації, запобігання ігровим залежностям, аналізу користувацької поведінки.

"Замість універсальних розсилок - персональні бонуси, сформовані на основі поведінкових даних. Це вже не тренд - це нова норма. Але фінальне слово завжди має лишатися за людиною", - додає експерт.

В цілому на думку Зборовського, у найближчі роки навички кризового управління будуть не просто перевагою, а базовою необхідністю.

"Старий стиль - де керівник стоїть з планом у руках і дає вказівки - більше не працює. Світ змінюється занадто швидко. Сьогодні керівник має бути поруч. Давати можливість комусь помилитися - і не карати. Підтримувати - і не вимагати більше, ніж сам здатен дати", - переконаний Зборовський.

Він також підкреслює, що найбільша загроза для керівника - вигорання.

"Якщо не зберегти себе - не збережеш і команду. А нестабільність залишиться з нами надовго. Тому потрібні гнучкість, далекоглядність, витримка і людяність", - констатує експерт.