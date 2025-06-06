Как война и ИИ меняют подходы к управлению: комментарий эксперта

Война, нестабильность и технологические сдвиги меняют ландшафт управления бизнесом в Украине. Они спровоцировали необходимость конкретного перечня скиллов.

О трансформации роли руководителя в комментарии РБК-Украина рассказал независимый эксперт по стратегическому развитию iGaming-продуктов Михаил Зборовский.

Фокус смещается на команду

Стиль управления как таковой не изменился и Зборовский всегда придерживался либерального подхода, который считает самым эффективным.

"Но за последние два года фокус радикально сместился. Сегодня он - на людях и команде", - говорит он.

По его словам, в условиях войны возросло психологическое напряжение, и руководитель должен брать на себя не только операционную, но и эмоциональную ответственность за коллектив.

"Для меня команда всегда была приоритетом. Но сейчас, когда растет тревожность, а люди чаще выгорают, одна из главных задач - сохранить не просто работоспособную структуру, а ее эффективность. И это уже совсем другой уровень управления", - добавляет эксперт.

Доверие вместо контроля

Эксперт не скрывает, что переход на полностью удаленную работу стал вызовом.

"Был момент, когда я подумал - сейчас все выйдет из-под контроля. Но этого не произошло. И не потому, что я усилил контроль, а наоборот - благодаря команде профессионалов, которые взяли на себя ответственность. Сильные команды нуждаются в большем пространстве, а не в давлении сверху", - уверяет он.

Эксперт подчеркивает, что микроменеджмент давно себя исчерпал.

"Я не верю в эффективность команд, которые боятся совершить ошибку. Лояльность рождается не из инструкций, а из доверия и ощущения значимости", - говорит Зборовский.

Гибкость и системность - без бюрократии

Одним из самых нетипичных решений, по словам эксперта, стала систематизация процессов в компании без ущерба для гибкости.

"Это было сложно. Хотелось навести порядок, но не построить новую бюрократию. Поэтому мы создали четкие алгоритмы, которые не ограничивают свободу команд. Это баланс, который сложно удержать, но это того стоит", - рассказывает Зборовский.

Кроме того, компания отказалась от долгосрочного планирования.

"Мы не планируем больше чем на год. И даже этот год - условный. Все меняется, и мы меняемся вместе с реальностью", - говорит эксперт.

ИИ - не замена человеку, а усиление

Искусственный интеллект активно входит во все бизнес-процессы iGaming-сферы - от маркетинга до управления рисками. Но, как подчеркивает эксперт, его следует использовать осторожно.

"ИИ зашел стремительно, но мы очень быстро поняли: это не волшебная палочка, а инструмент. Очень мощный, но требующий человеческого понимания. Он ускоряет, подсказывает, анализирует. Но не принимает решений. И тем более не берет ответственность", - говорит Зборовский.

Он отмечает, что многие операторы в сфере iGaming уже внедряют AI для персонализации, предотвращения игровых зависимостей, анализа пользовательского поведения.

"Вместо универсальных рассылок - персональные бонусы, сформированные на основе поведенческих данных. Это уже не тренд - это новая норма. Но финальное слово всегда должно оставаться за человеком", - добавляет эксперт.

В целом по мнению Зборовского, в ближайшие годы навыки кризисного управления будут не просто преимуществом, а базовой необходимостью.

"Старый стиль - где руководитель стоит с планом в руках и дает указания - больше не работает. Мир меняется слишком быстро. Сегодня руководитель должен быть рядом. Давать возможность кому-то ошибиться - и не наказывать. Поддерживать - и не требовать больше, чем сам способен дать", - убежден Зборовский.

Он также подчеркивает, что самая большая угроза для руководителя - выгорание.

"Если не сохранить себя - не сохранишь и команду. А нестабильность останется с нами надолго. Поэтому нужны гибкость, дальновидность, выдержка и человечность", - констатирует эксперт.