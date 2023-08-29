UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виїхати за кордон на власному або чужому автомобілі: перелік документів

Фото: названо перелік документів для виїзду за кордон на своєму чи чужому автомобілі (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб виїхати з України за кордон на власному чи чужому автомобілі треба мати певний список документів. А у другому випадку, окрім всього, звернутись до сервісного центру МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Виїзд на власному авто

Якщо ви вирішили виїхати з України на своєму автомобілі, для початку слід перевірити, чи є в наявності всі необхідні документи на транспортний засіб. Окрім того, на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

При собі потрібно мати:

  • посвідчення водія;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира; 
  • міжнародну страховку "Зелена карта".

Виїзд на чужому авто

Водій, який не є власником авто повинен мати такий же перелік документів, як і власник.

"У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира", - йдеться в повідомленні.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

З собою треба взяти: 

  • паспорт; 
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 
     

Близько тижня тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща розпочали роботу над організацією єдиних пунктів пропуску. Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, як виїхати за кордон із домашнім улюбленцем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рухКордон з Україноювыезд за границу