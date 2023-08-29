Як виїхати за кордон на власному або чужому автомобілі: перелік документів

Виїзд на власному авто

Якщо ви вирішили виїхати з України на своєму автомобілі, для початку слід перевірити, чи є в наявності всі необхідні документи на транспортний засіб. Окрім того, на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

При собі потрібно мати:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;

міжнародну страховку "Зелена карта".

Виїзд на чужому авто

Водій, який не є власником авто повинен мати такий же перелік документів, як і власник.

"У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира", - йдеться в повідомленні.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

З собою треба взяти: