Как выехать за границу на собственном или чужом автомобиле: перечень документов

Выезд на собственном авто

Если вы решили выехать из Украины на своем автомобиле, для начала следует проверить, есть ли все необходимые документы на транспортное средство. Кроме того, на автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

При себе нужно иметь:

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;

международную страховку "Зеленая карта".

Выезд на чужом авто

Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владелец.

"В таком случае свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.

С собой нужно взять: