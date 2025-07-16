Як вивезти дитину за кордон в умовах війни: прикордонники пояснили правила

Як діти можуть перетинати кордон

За словами Демченка, основний документ для виїзду дитини за кордон - паспорт. Проте під час дії воєнного стану прикордонники дозволяють перетин державного кордону і за свідоцтвом про народження - якщо немає закордонного або ID-паспорта.

"Свідоцтво про народження може використовуватись як документ, що підтверджує родинні зв’язки із супроводжуючою особою. Але також - як основний документ для перетину кордону дитиною у разі відсутності паспорта", - пояснив Демченко.

Кожну ситуацію інспектори прикордонної служби розглядають індивідуально на пункті пропуску, з урахуванням усіх документів, обставин і супроводу.

Чи потрібен дозвіл другого з батьків

Правила перетину кордону неповнолітніми в супроводі дорослих мають низку особливостей. Із 16 років діти мають право самостійно виїжджати за межі України за власним паспортом - без супроводу і дозволів батьків. До 16 років можливі кілька варіантів:

у супроводі одного з батьків - без згоди другого (діє лише на період воєнного стану);

у супроводі іншої (третьої) особи:

- за згодою обох батьків, оформленою нотаріально;

- або за згодою одного з батьків, але оформленою через органи опіки та піклування - тоді згода другого не потрібна.

"Це важливо, особливо для тих, хто оформлює супровід бабусям, знайомим або вивозить дитину за кордон без другого з батьків", - зазначив речник ДПСУ.

Чи можна виїхати з заламінованим свідоцтвом

Останнім часом поширювались чутки, що дітей не пропускають через кордон із заламінованим свідоцтвом про народження. Андрій Демченко спростував цю інформацію.

"Ми неодноразово заявляли, що ламінування свідоцтва - не є підставою для відмови у перетині кордону. Це технічна особливість документа, яка не впливає на його дійсність", - наголосив він.

Важливо зазначити, що ці правила стосуються лише періоду воєнного стану. Після його завершення умови виїзду дітей за кордон можуть змінитися. Тому перед поїздкою обов’язково варто перевіряти актуальні вимоги на сайті Державної прикордонної служби або консультуватися з юристами.