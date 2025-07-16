Як вивезти дитину за кордон в умовах війни: прикордонники пояснили правила

Під час дії воєнного стану в Україні діти мають змогу виїжджати за кордон не лише за паспортом, а й за свідоцтвом про народження. У деяких випадках їм не потрібна нотаріальна згода другого з батьків.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.
За словами Демченка, основний документ для виїзду дитини за кордон - паспорт. Проте під час дії воєнного стану прикордонники дозволяють перетин державного кордону і за свідоцтвом про народження - якщо немає закордонного або ID-паспорта.
"Свідоцтво про народження може використовуватись як документ, що підтверджує родинні зв’язки із супроводжуючою особою. Але також - як основний документ для перетину кордону дитиною у разі відсутності паспорта", - пояснив Демченко.
Кожну ситуацію інспектори прикордонної служби розглядають індивідуально на пункті пропуску, з урахуванням усіх документів, обставин і супроводу.
Правила перетину кордону неповнолітніми в супроводі дорослих мають низку особливостей. Із 16 років діти мають право самостійно виїжджати за межі України за власним паспортом - без супроводу і дозволів батьків. До 16 років можливі кілька варіантів:
"Це важливо, особливо для тих, хто оформлює супровід бабусям, знайомим або вивозить дитину за кордон без другого з батьків", - зазначив речник ДПСУ.
Останнім часом поширювались чутки, що дітей не пропускають через кордон із заламінованим свідоцтвом про народження. Андрій Демченко спростував цю інформацію.
"Ми неодноразово заявляли, що ламінування свідоцтва - не є підставою для відмови у перетині кордону. Це технічна особливість документа, яка не впливає на його дійсність", - наголосив він.
Важливо зазначити, що ці правила стосуються лише періоду воєнного стану. Після його завершення умови виїзду дітей за кордон можуть змінитися. Тому перед поїздкою обов’язково варто перевіряти актуальні вимоги на сайті Державної прикордонної служби або консультуватися з юристами.
Раніше РБК-Україна писало, що 16-17-річні хлопці можуть зіткнутися з труднощами при перетині кордону під час війни, попри відсутність обмежень для неповнолітніх. Юрист пояснив, які документи мають бути в підлітків, що потрібно враховувати чоловікам 18-60 років і кому закон дозволяє виїзд за межі України під час воєнного стану.
Також ми писали, що влітку на кордоні України очікується зростання пасажиропотоку, особливо у Львівській області. Найбільші черги - у "Краківці" та "Шегинях", де тривають ремонтні роботи. Прикордонники радять виїжджати в будні, вранці або ввечері, та обирати менш завантажені пункти або кордони в інших областях.
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