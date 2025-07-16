Как вывезти ребенка за границу в условиях войны: пограничники объяснили правила

Во время действия военного положения в Украине дети могут выезжать за границу не только по паспорту, но и по свидетельству о рождении. В некоторых случаях им не требуется нотариальное согласие второго родителя.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.
По словам Демченко, основной документ для выезда ребенка за границу - паспорт. Однако во время действия военного положения пограничники позволяют пересечение государственной границы и по свидетельству о рождении - если нет заграничного или ID-паспорта.
"Свидетельство о рождении может использоваться как документ, подтверждающий родственные связи с сопровождающим лицом. Но также - как основной документ для пересечения границы ребенком в случае отсутствия паспорта", - пояснил Демченко.
Каждую ситуацию инспекторы пограничной службы рассматривают индивидуально на пункте пропуска, с учетом всех документов, обстоятельств и сопровождения.
Правила пересечения границы несовершеннолетними в сопровождении взрослых имеют ряд особенностей. С 16 лет дети имеют право самостоятельно выезжать за пределы Украины по собственному паспорту - без сопровождения и разрешений родителей. До 16 лет возможны несколько вариантов:
"Это важно, особенно для тех, кто оформляет сопровождение бабушкам, знакомым или вывозит ребенка за границу без второго родителя", - отметил спикер ГПСУ.
В последнее время распространялись слухи, что детей не пропускают через границу с заламинированным свидетельством о рождении. Андрей Демченко опроверг эту информацию.
"Мы неоднократно заявляли, что ламинирование свидетельства - не является основанием для отказа в пересечении границы. Это техническая особенность документа, которая не влияет на его действительность", - подчеркнул он.
Важно отметить, что эти правила касаются только периода военного положения. После его завершения условия выезда детей за границу могут измениться. Поэтому перед поездкой обязательно стоит проверять актуальные требования на сайте Государственной пограничной службы или консультироваться с юристами.
Ранее РБК-Украина писало, что 16-17-летние парни могут столкнуться с трудностями при пересечении границы во время войны, несмотря на отсутствие ограничений для несовершеннолетних. Юрист объяснил, какие документы должны быть у подростков, что нужно учитывать мужчинам 18-60 лет и кому закон разрешает выезд за пределы Украины во время военного положения.
Также мы писали, что летом на границе Украины ожидается рост пассажиропотока, особенно во Львовской области. Самые большие очереди - в "Краковце" и "Шегинях", где продолжаются ремонтные работы. Пограничники советуют выезжать в будни, утром или вечером, и выбирать менее загруженные пункты или границы в других областях.
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