Как вывезти ребенка за границу в условиях войны: пограничники объяснили правила

Как дети могут пересекать границу

По словам Демченко, основной документ для выезда ребенка за границу - паспорт. Однако во время действия военного положения пограничники позволяют пересечение государственной границы и по свидетельству о рождении - если нет заграничного или ID-паспорта.

"Свидетельство о рождении может использоваться как документ, подтверждающий родственные связи с сопровождающим лицом. Но также - как основной документ для пересечения границы ребенком в случае отсутствия паспорта", - пояснил Демченко.

Каждую ситуацию инспекторы пограничной службы рассматривают индивидуально на пункте пропуска, с учетом всех документов, обстоятельств и сопровождения.

Нужно ли разрешение второго родителя

Правила пересечения границы несовершеннолетними в сопровождении взрослых имеют ряд особенностей. С 16 лет дети имеют право самостоятельно выезжать за пределы Украины по собственному паспорту - без сопровождения и разрешений родителей. До 16 лет возможны несколько вариантов:

в сопровождении одного из родителей - без согласия второго (действует только на период военного положения);

в сопровождении другого (третьего) лица:

- с согласия обоих родителей, оформленной нотариально;

- или с согласия одного из родителей, но оформленной через органы опеки и попечительства - тогда согласие второго не требуется.

"Это важно, особенно для тех, кто оформляет сопровождение бабушкам, знакомым или вывозит ребенка за границу без второго родителя", - отметил спикер ГПСУ.

Можно ли выехать с заламинированным свидетельством

В последнее время распространялись слухи, что детей не пропускают через границу с заламинированным свидетельством о рождении. Андрей Демченко опроверг эту информацию.

"Мы неоднократно заявляли, что ламинирование свидетельства - не является основанием для отказа в пересечении границы. Это техническая особенность документа, которая не влияет на его действительность", - подчеркнул он.

Важно отметить, что эти правила касаются только периода военного положения. После его завершения условия выезда детей за границу могут измениться. Поэтому перед поездкой обязательно стоит проверять актуальные требования на сайте Государственной пограничной службы или консультироваться с юристами.