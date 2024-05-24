Як вивезти дитину за кордон під час війни: роз'яснення ДПСУ

Російська агресія призвела до евакуації не однієї тисячі українських дітей. Наразі в Україні встановлено спрощені правила для виїзду малолітніх дітей за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
Виїзд малолітніх дітей з України здійснюється за згодою обох батьків та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку
На час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану діють положення, відповідно до яких:
Наразі в Україні діє кілька варіантів виїзду дітей за кордон. Зокрема, виїзд дитини:
Якщо у перших двох випадках жодних додаткових документів та дозволів робити не потрібно.
У випадку, якщо дитина виїжджає з кимось з близьких родичів, наприклад з бабусею, дідусем, повнолітніми братом чи сестрою, мачухою чи вітчимом необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв'язки.
Якщо виїзд дитини передбачається у супроводі сторонньої особи є два варіанти розвитку подальших дій.
В першому варіанті обоє батьків можуть прийти до нотаріуса та оформити нотаріально затверджену заяву, що вони обидва згодні на виїзд дитина у супроводі даної людини.
Однак наразі нерідкість коли один з батьків дитини на фронті, чи в іншій країні, в такому випадку одному з батьків варто звернутись до органу опіки та піклування у своєму місті чи громаді та надати письмову заяву, що вони погоджуються на перетин кордону їх дитини у супроводі сторонньої особи.
Нагадаємо, раніше прикордонники розповіли, чи змінилися правила виїзду з України після набуття чинності нового закону про мобілізацію.
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