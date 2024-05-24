Як вивезти дитину за кордон під час війни: роз'яснення ДПСУ

Виїзд малолітніх дітей з України здійснюється за згодою обох батьків та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку

На час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану діють положення, відповідно до яких:

виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, у разі, якщо паспорт громадянина України, чи інші документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону - відсутні.

Наразі в Україні діє кілька варіантів виїзду дітей за кордон. Зокрема, виїзд дитини:

з обома батьками;

з одним з батьків;

з близьким родичем;

з іншими особами.

Якщо у перших двох випадках жодних додаткових документів та дозволів робити не потрібно.

У випадку, якщо дитина виїжджає з кимось з близьких родичів, наприклад з бабусею, дідусем, повнолітніми братом чи сестрою, мачухою чи вітчимом необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв'язки.

Що робити, якщо з дитиною їде стороння особа

Якщо виїзд дитини передбачається у супроводі сторонньої особи є два варіанти розвитку подальших дій.

В першому варіанті обоє батьків можуть прийти до нотаріуса та оформити нотаріально затверджену заяву, що вони обидва згодні на виїзд дитина у супроводі даної людини.

Однак наразі нерідкість коли один з батьків дитини на фронті, чи в іншій країні, в такому випадку одному з батьків варто звернутись до органу опіки та піклування у своєму місті чи громаді та надати письмову заяву, що вони погоджуються на перетин кордону їх дитини у супроводі сторонньої особи.