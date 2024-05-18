Обовʼязкова перевірка. Без яких документів чоловіків тепер не випустять за кордон
Новий закон про мобілізацію набуває чинності вже сьогодні, 18 травня. У зв'язку з чим для деяких українських чоловіків під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів.
Детальніше про те, що змінилося для чоловіків при перетині кордону - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: прес-служба ДПСУ, коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.
У ДПСУ офіційно заявляють, що відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) чоловіки-громадяни України від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України.
Крім того, законодавством визначено, що для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.
Це, зокрема, стосується таких категорій осіб:
- заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;
- визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
У зв'язку з чим прикордонники рекомендують при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.
Однак, зазначене вище правило не стосуватиметься таких категорій чоловіків:
- особи з інвалідністю;
- ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені особи за окремими посадами та державної служби;
- працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.
Новий закон про мобілізацію в Україні
Нагадаємо, що від сьогодні, 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію (№ 3633-IX). Згідно з яким, усі призовники, військовозобов’язані та резервісти протягом 60 днів повинні з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і оновити облікові дані. Що стосується останнього, то від сьогодні чоловіки можуть скористатися е-кабінетом Резерв+.
Варто зауважити, що в Україні також підвищать штрафи для ухилянтів. Вчора президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Тепер документ має запрацювати з наступного дня після оприлюднення в парламентській газеті "Голос України".
Детальніше про нові зміни читайте в матеріалі РБК-Україна "10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен".
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