Прикордонники розповіли, чи змінилися правила виїзду з України після 18 травня

Правила перетину кордону не змінювалися з 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію. Але найближчим часом можуть бути зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.

Він зазначив, що поки не було внесено змін до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України.

Але Демченко попередив, що найближчим часом правила виїзду за кордон та в'їзду в Україну можуть змінитися для деяких категорій громадян.

"Тому все ж таки варто очікувати, що найближчим часом можуть бути зміни для того, щоб унормувати всі моменти, які випливають із законодавства, і можуть бути певні зміни для окремих категорій, в тому числі і умов перетину кордону", - сказав він.

Речник прикордонної служби додав, що ДПСУ буде додатково інформувати про те, коли ці зміни будуть та коли вони набудуть чинності.