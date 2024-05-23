Прикордонники розповіли, чи змінилися правила виїзду з України після 18 травня
Правила перетину кордону не змінювалися з 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію. Але найближчим часом можуть бути зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.
Він зазначив, що поки не було внесено змін до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України.
Але Демченко попередив, що найближчим часом правила виїзду за кордон та в'їзду в Україну можуть змінитися для деяких категорій громадян.
"Тому все ж таки варто очікувати, що найближчим часом можуть бути зміни для того, щоб унормувати всі моменти, які випливають із законодавства, і можуть бути певні зміни для окремих категорій, в тому числі і умов перетину кордону", - сказав він.
Речник прикордонної служби додав, що ДПСУ буде додатково інформувати про те, коли ці зміни будуть та коли вони набудуть чинності.
Виїзд за кордон для чоловіків
В Україні з 2022 року тримає загальна мобілізація через загарбницьку війну РФ. Тому чоловікам призовного віку від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Зробити це можна тільки в окремих випадках.
Крім того, з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Раніше у ДПСУ анонсували, що, коли новий закон запрацює, для деяких категорій українців можуть змінитися правила перетину кордону.
Детальніше про те, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон - у матеріалі РБК-Україна.
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