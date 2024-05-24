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Как вывезти ребенка за границу во время войны: разъяснение ГПСУ

Фото: как вывезти ребенка ха границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская агрессия привела к эвакуации не одной тысячи украинских детей. Сейчас в Украине установлены упрощенные правила для выезда малолетних детей за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Выезд малолетних детей из Украины осуществляется с согласия обоих родителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста

На время введения в Украине правового режима военного положения действуют положения, согласно которым:

  • выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка, в случае, если паспорт гражданина Украины или другие документы, содержащие сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы - отсутствуют.

В Украине действует несколько вариантов выезда детей за границу. В частности, выезд ребенка:

  • с обоими родителями;
  • с одним из родителей;
  • с близким родственником;
  • с другими лицами.

Если в первых двух случаях никаких дополнительных документов и разрешений не требуется.

В случае, если ребенок уезжает с кем-то из близких родственников, например с бабушкой, дедушкой, совершеннолетними братом или сестрой, мачехой или отчимом, необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи.

Что делать, если с ребенком уезжает постороннее лицо

Если выезд ребенка предполагается в сопровождении постороннего лица, есть два варианта развития дальнейших действий.

В первом варианте оба родителя могут прийти к нотариусу и оформить нотариально утвержденное заявление, что они оба согласны на выезд ребенка в сопровождении данного человека.

Однако нередко когда один из родителей ребенка на фронте или в другой стране, в таком случае одному из родителей следует обратиться в орган опеки и попечительства в своем городе или общине и предоставить письменное заявление, что они соглашаются на пересечение границы их ребенка в сопровождении постороннего лица.

Напомним, ранее пограничники рассказали, изменились ли правила выезда из Украины после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Мы также писали о том, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу - в материале РБК-Украина.

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