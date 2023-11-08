Як вивести ситуацію на фронті в Україні з "глухого кута": думка аналітиків

Аналітики у розмові з виданням сходяться на думці, що сьогоднішні бої вздовж лінії фронту важко назвати успішними для обох сторін, і досягти стратегічних успіхів не можуть ані українські захисники, ані російські окупанти, і "великого прориву" поки що не буде.

Так, у росармії спостерігається проблема з комплектацією, хоча інтервентам вдається щомісяця поповнювати свої лави 20 тисяч мобілізованих. Таким чином сьогодні на фронті може бути зосереджено вже близько 500 тисяч військових РФ, що майже втричі більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом, зазначається у матеріалі, українському війську потрібні снаряди, артилерія, дрони, бойові літаки та значна кількість особового складу.

Поки хоча б частину цих потреб не буде закрито, очікувати стрімких звільнень немає сенсу, вважають експерти.

Разом з тим РФ, попри численні міжнародні санкції, все ж таки змогла стати "на військові рейки" та постачає свою армію хоч і дешевою, але все ж таки ефективною технікою.

Це, за словами майора запасу ЗСУ, експерта Олексія Гетьмана та військового експерта Владислава Селезньова, є той "глухий кут", про який нещодавно розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

Також аналітики додають, що окрім допомоги з боку країн-партнерів, якої, вочевидь не вистачає, Україні теж необхідно вставати на ті самі "рейки".

"Коли це буде зроблено, можна очікувати швидшого просування. Ми не погані, у нас все добре. Ми зупинили величезну армію. Але сьогодні тих сил і коштів, які у нас є, не вистачає", - сказав Гетьман.

Оцінка Залужної ситуації на фронті у статті The Economist та висловлювання про "глухий кут"

Нагадаємо, минулого тижня у виданні The Economist з'явилася стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, ситуація на фронті могла зайти в глухий кут і зараз жодна зі сторін не може просуватися, оскільки однакового технологічно оснащена. Генерал зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Як зазначило видання Politico, стаття Валерія Залужного розпалила "партійні пристрасті" в американському Конгресі, а у Білому домі заявили про важливість продовження підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на статтю Залужного. Глава держави також наголосив, що ситуація на фронті не є патовою. Також він додав пізніше, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії у війні із РФ.

Додамо, що РБК-Україна розбирало на основі меседжі Залужного із військовими експертами. Детальніше читайте у матеріалі "Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт".