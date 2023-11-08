Как вывести ситуацию на фронте в Украине из "глухого угла": мнение аналитиков

Аналитики в беседе с изданием сходятся во мнении, что сегодняшние бои вдоль линии фронта тяжело назвать успешными для обеих сторон, и достичь стратегических успехов не могут ни украинские защитники, ни российские оккупанты, и "большого прорыва" пока не будет.

Так, у росармии наблюдается проблема с комплектацией, хотя интервентам удается ежемесячно пополнять свои ряды 20 тысячами мобилизованных. Таким образом, сегодня на фронте может быть сосредоточено уже около 500 тысяч военных РФ, что почти в три раза больше, чем было в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Между тем, отмечается в материале, украинскому войску нужны снаряды, артиллерия, дроны, боевые самолеты и значительное количество личного состава.

Пока хотя бы часть из этих потребностей не будет закрыта, ожидать стремительных освобождений нет смысла, считают эксперты.

В то же время РФ, несмотря на многочисленные международные санкции, все же смогла встать "на военные рельсы" и снабжает свою армию хоть и дешевой, но все же эффективной техникой.

Это, по словам майора запаса ВСУ, эксперта Алексея Гетьмана и военного эксперта Владислава Селезнева, и есть тот "глухой угол", о котором недавно рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

Также аналитики добавляют, что кроме помощи со стороны стран-партнеров, которой, очевидно не хватает, Украине тоже необходимо вставать на те же самые "рельсы".

"Когда это будет сделано, можно ожидать более быстрого продвижения. Мы не плохие, у нас все хорошо. Мы остановили огромную армию. Но сегодня тех сил и средств, которые у нас есть, не хватает", - сказал Гетьман.

Оценка Залужного ситуации на фронте в статье The Economist и высказывание о "глухом угле"

Напомним, на прошлой неделе в издании The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, ситуация на фронте могла зайти в тупик и сейчас ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена. Генерал отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Как отметило издание Politico, статья Валерия Залужного разожгла "партийные страсти" в американском Конгрессе, а в Белом доме заявили о важности продолжения поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на статью Залужного. Глава государства также подчеркнул, что ситуация на фронте не является патовой. Также он добавил позже, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии в войне с РФ.

Добавим, что РБК-Украина разбирало на основе месседжи Залужного с военными экспертами. Подробнее читайте в материале "Что такое позиционная война и высокие ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте".