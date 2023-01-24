Як вирішити проблему ударів РФ по енергосистемі України: Кулеба назвав три способи

Існують три основні способи для того, щоб вирішити проблему постійних обстрілів енергетичної інфраструктури України. Зокрема, союзникам необхідно надати нашій країні більше систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.