Как решить проблему ударов РФ по энергосистеме Украины: Кулеба назвал три способа

Существует три основных способа для того, чтобы решить проблему постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В частности, союзникам необходимо предоставить нашей стране больше систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.