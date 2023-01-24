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Как решить проблему ударов РФ по энергосистеме Украины: Кулеба назвал три способа

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 19:05
Как решить проблему ударов РФ по энергосистеме Украины: Кулеба назвал три способа Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Существует три основных способа для того, чтобы решить проблему постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В частности, союзникам необходимо предоставить нашей стране больше систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Кулеба рассказал, что он принял участие в заседании глав МИД стран G7. Министр поблагодарил все государства, которые согласились предоставить Украине новую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной из-за российских ударов.

"Существует три основных способа решения проблемы российских ударов по энергосистеме Украины: 1) предоставление Украине большего количества систем ПВО; 2) больше оборудования для восстановления энергосистемы, что было в центре внимания на сегодняшней встрече; 3) жесткие санкции против российской ракетной промышленности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кулеба примет участие в министерском заседании G7 и других стран, входящих в энергетическую коалицию.

Также мы писали, что премьер Украины Денис Шмыгаль назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании во время энергетического "Рамштайна".

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