Как решить проблему ударов РФ по энергосистеме Украины: Кулеба назвал три способа
Существует три основных способа для того, чтобы решить проблему постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В частности, союзникам необходимо предоставить нашей стране больше систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.
Кулеба рассказал, что он принял участие в заседании глав МИД стран G7. Министр поблагодарил все государства, которые согласились предоставить Украине новую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной из-за российских ударов.
"Существует три основных способа решения проблемы российских ударов по энергосистеме Украины: 1) предоставление Украине большего количества систем ПВО; 2) больше оборудования для восстановления энергосистемы, что было в центре внимания на сегодняшней встрече; 3) жесткие санкции против российской ракетной промышленности", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кулеба примет участие в министерском заседании G7 и других стран, входящих в энергетическую коалицию.
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