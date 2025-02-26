Як вимкнути звук повідомлень про повітряну тривогу: детальна інструкція

Миттєво отримувати сповіщення системи цивільної оборони українцям дозволяє застосунок "Повітряна тривога". Проте інколи виникає необхідність вимкнути звук таких повідомлень.
Докладніше про те, як керувати звуком сповіщень про повітряну тривогу в додатку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Застосунок "Повітряна тривога" (для iOS, Android, Huawei та Windows) створений для миттєвого отримання сповіщень:
Він не потребує реєстрації та працює навіть у беззвучному режимі смартфона.
Станом на тепер у застосунку можна підписатись на область, район або об'єднану територіальну громаду (місто) ОТГ.
Для того, щоб отримувати найменше сповіщень, найкраще підписатись на ОТГ.
Налаштування гучності звуку застосунку залежать від моделі телефону. Так, в iPhone (iOS) є два типи сповіщень - звичайні та критичні (при встановленні додатка ви надаєте згоду на отримання обох типів сповіщень).
Якщо ввімкнені критичні сповіщення, звук буде лунати максимально голосно (незалежно від ваших налаштувань гучності телефону), щоб ви точно почули важливе сповіщення. Для того, щоб їх вимкнути, потрібно:
Після вимкнення критичних сповіщень, звук сирени буде "реагувати" на звичайні налаштування вашого телефону (тобто якщо ви поставити телефон у вібро режим, голосового сигналу не отримаєте).
При цьому змінювати гучність сповіщень можна за допомогою регулювання стандартного звуку телефону.
Крім того, існує додаткова можливість - регулювати гучність у самому застосунку (у вкладці "Налаштування"). Якщо такої вкладки в додатку ви не бачите, його потрібно оновити до останньої версії.
У телефонах Android гучність сигналу регулюється в самому застосунку. Для цього потрібно:
Якщо ви не бачите вкладки "Налаштування" у застосунку, потрібно оновити його до останньої версії.
Для того, щоб вимкнути сигнал, потрібно натиснути на сповіщення про тривогу - тоді відкриється застосунок і звук вимкнеться.
Насамкінець варто зауважити, що:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи скасують зупинку транспорту в Києві під час повітряних тривог.
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