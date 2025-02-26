Как отключить звук уведомлений о воздушной тревоге: детальная инструкция

Мгновенно получать уведомления системы гражданской обороны украинцам позволяет приложение "Повітряна тривога". Однако иногда возникает необходимость отключить звук таких сообщений.
Подробнее о том, как управлять звуком оповещений о воздушной тревоге в приложении - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Содержание
Приложение "Повітряна тривога" (для iOS, Android, Huawei и Windows) создано для мгновенного получения уведомлений:
Оно не требует регистрации и работает даже в беззвучном режиме смартфона.
По состоянию на сейчас в приложении можно подписаться на область, район или объединенную территориальную общину (город) ОТГ.
Для того чтобы получать меньше уведомлений, лучше всего подписаться на ОТГ.
Настройки громкости звука приложения зависят от модели телефона. Так, в iPhone (iOS) есть два типа уведомлений - обычные и критические (при установке приложения вы даете согласие на получение обоих типов уведомлений).
Если включены критические уведомления, звук будет раздаваться максимально громко (независимо от ваших настроек громкости телефона), чтобы вы точно услышали важное оповещение. Для того чтобы их выключить, нужно:
После отключения критических оповещений, звук сирены будет "реагировать" на обычные настройки вашего телефона (то есть если вы поставить телефон в вибро режим, голосового сигнала не получите).
При этом изменять громкость оповещений можно с помощью регулировки стандартного звука телефона.
Кроме того, существует дополнительная возможность - регулировать громкость в самом приложении (во вкладке "Настройки"). Если такой вкладки в приложении вы не видите, его нужно обновить до последней версии.
В телефонах Android громкость сигнала регулируется в самом приложении. Для этого нужно:
Если вы не видите вкладки "Настройки" в приложении, нужно обновить его до последней версии.
Для того чтобы выключить сигнал, нужно нажать на уведомление о тревоге - тогда откроется приложение и звук выключится.
В заключение стоит заметить, что:
Напомним, ранее мы рассказывали, отменят ли остановку транспорта в Киеве во время воздушных тревог.
Читайте также, что известно о графике работы ресторанов McDonald's на фоне затяжных ночных воздушных тревог.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.