Как отключить звук уведомлений о воздушной тревоге: детальная инструкция

Содержание

Как работает подписка на уведомления в приложении

Приложение "Повітряна тривога" (для iOS, Android, Huawei и Windows) создано для мгновенного получения уведомлений:

о воздушной тревоге (ее начале и отбое);

о химической тревоге;

о техногенной тревоге;

о других видах тревог системы гражданской обороны.

Оно не требует регистрации и работает даже в беззвучном режиме смартфона.

По состоянию на сейчас в приложении можно подписаться на область, район или объединенную территориальную общину (город) ОТГ.

Для того чтобы получать меньше уведомлений, лучше всего подписаться на ОТГ.

Логика подписки приложения (инфографика: ukrainealarm.com)

Как настроить звук уведомлений в iPhone

Настройки громкости звука приложения зависят от модели телефона. Так, в iPhone (iOS) есть два типа уведомлений - обычные и критические (при установке приложения вы даете согласие на получение обоих типов уведомлений).

Если включены критические уведомления, звук будет раздаваться максимально громко (независимо от ваших настроек громкости телефона), чтобы вы точно услышали важное оповещение. Для того чтобы их выключить, нужно:

зайти в "Настройки";

найти приложение "Тревога!";

открыть его настройки;

нажать "Оповещения";

выключить "Критические оповещения".

Критические оповещения на iPhone (иллюстрация: ukrainealarm.com)

После отключения критических оповещений, звук сирены будет "реагировать" на обычные настройки вашего телефона (то есть если вы поставить телефон в вибро режим, голосового сигнала не получите).

При этом изменять громкость оповещений можно с помощью регулировки стандартного звука телефона.

Кроме того, существует дополнительная возможность - регулировать громкость в самом приложении (во вкладке "Настройки"). Если такой вкладки в приложении вы не видите, его нужно обновить до последней версии.

Как отключить звук уведомлений в телефонах Android

В телефонах Android громкость сигнала регулируется в самом приложении. Для этого нужно:

открыть приложение;

выбрать вкладку "Настройки";

изменить необходимые настройки звука.

Если вы не видите вкладки "Настройки" в приложении, нужно обновить его до последней версии.

Для того чтобы выключить сигнал, нужно нажать на уведомление о тревоге - тогда откроется приложение и звук выключится.

В заключение стоит заметить, что: