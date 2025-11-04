UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як вимикатимуть світло у Києві 5 листопада: оприлюднено графіки

Фото: оприлюднено графіки відключень світла у Києві 5 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 5 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 16:00 до 19:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 16:00 до 19:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 7:00 до 11:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 7:00 до 11:00 та з 19:00 до 21:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;
  • 6.1 черга - світло буде весь день;
  • 6.2 черга - світло буде весь день.
 

Фото: графіки відключень світла в Києві 5 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України.

Спочатку російські окупанти зосередили свої удари по енергооб'єктах України, які розташовані в областях, які межують із Росією.

Пізніше росіяни розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони пошкодили енергетичні об'єкти в Києві та Київській області.

Сьогодні ворожі солдати вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. У компанії зазначали, що пошкодження були значними.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 5 листопада, вимикатимуть світло побутовим споживачам.

За інформацією компанії, в окремих регіонах графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг діятимуть з 07:00 до 21:00.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.

