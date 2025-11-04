Как будут выключать свет в Киеве 5 ноября: обнародованы графики

В Киеве завтра, 5 ноября, снова будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:
Фото: графики отключений света в Киеве 5 ноября (t.me/dtek_ua)
Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.
Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с Россией.
Позже россияне расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.
Сегодня вражеские солдаты ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В компании отмечали, что повреждения были значительными.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.
Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 5 ноября, будут отключать свет бытовым потребителям.
По информации компании, в отдельных регионах графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 07:00 до 21:00.
При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.