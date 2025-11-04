RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как будут выключать свет в Киеве 5 ноября: обнародованы графики

Фото: обнародованы графики отключений света в Киеве 5 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 5 ноября, снова будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 7:00 до 11:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 7:00 до 11:00 и с 19:00 до 21:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 6.1 очередь - свет будет весь день;
  • 6.2 очередь - свет будет весь день.
 

Фото: графики отключений света в Киеве 5 ноября (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с Россией.

Позже россияне расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

Сегодня вражеские солдаты ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В компании отмечали, что повреждения были значительными.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 5 ноября, будут отключать свет бытовым потребителям.

По информации компании, в отдельных регионах графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 07:00 до 21:00.

При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.

ДТЭККиевГрафики отключения светаОтключения света