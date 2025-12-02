UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Як вимикатимуть світло у Києві 3 грудня: з'явилися графіки

Фото: в Києві 3 грудня триватимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 3 грудня, в Києві продовжать діяти відключення світла за графіками. Вимикатимуть електроенергію киянам максимум на 3,5 години за раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Протягом доби світло відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 3 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з вересня РФ регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Крім того, окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

ДТЕККиївГрафіки відключення світлаВідключеня світла