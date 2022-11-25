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Як використовувати воду після тривалого відключення: киянам дали поради

Фото: киянам дали поради, як використовувати воду після тривалого відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителям Києва радять спустити воду та візуально оцінити її стан після тривалого відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що вода у Києві відповідає нормам, здійснюються усі необхідні заходи для очищення води, що подається у водопровід. Проте через її тривалу відсутність та стан мереж, спеціалісти Держпродспоживслужби все ж радять звертати увагу на прозорість та запах води.

Як використовувати воду централізованого водопостачання після тривалого відключення:

  • провести спуск води
  • набрати порцію води у прозорий посуд та візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху
  • у разі наявності виражених ознак забруднення питної води - незвичний колір, наявність домішок, сторонній запах - поки не вживати воду.

Спеціалісти також рекомендують використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника і частіше проводити огляд фільтруючих елементів.

Окрім того, Держпродспоживслужба радить мінімізувати вживання сирої води та використовувати кип’ятіння як додатковий захід знезараження питної води.

Про відхилення у стані водопровідної води жителям радять повідомляти диспетчерську "Київводоканалу" за телефоном: 0442007301 або 15-81 (зі стаціонарного).

Нагадаємо, сьогодні зранку водопостачання у Києві було повністю відновлено.

При цьому у столиці продовжують діяти аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.

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КиївВодопостачання