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Как использовать воду после длительного отключения: киевлянам дали советы

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 17:12
Как использовать воду после длительного отключения: киевлянам дали советы Фото: киевлянам дали советы, как использовать воду после длительного отключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителям Киева советуют спустить воду и зрительно оценить ее состояние после длительного отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что вода в Киеве соответствует нормам, осуществляются все необходимые меры по очистке воды, подаваемой в водопровод. Однако из-за ее длительного отсутствия и состояния сетей специалисты Госпродпотребслужбы все же советуют обращать внимание на прозрачность и запах воды.

Как использовать воду централизованного водоснабжения после длительного отключения:

  • провести спуск воды
  • набрать порцию воды в прозрачную посуду и зрительно оценить ее окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха
  • в случае наличия выраженных признаков загрязнения питьевой воды - необычный цвет, наличие примесей, посторонний запах - пока не употреблять воду.

Специалисты также рекомендуют использовать средства для фильтрации воды в соответствии с инструкцией производителя и чаще производить осмотр фильтрующих элементов.

Кроме того, Госпродпотребслужба советует минимизировать употребление сырой воды и использовать кипячение как дополнительную меру обеззараживания питьевой воды.

Об отклонениях в состоянии водопроводной воды жителям советуют сообщать диспетчерскую "Киевводоканалу" по телефону: 0442007301 или 15-81 (со стационарного).

Напомним, сегодня утром водоснабжение в Киеве было полностью восстановлено.

При этом в столице продолжают действовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.

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