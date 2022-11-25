Как использовать воду после длительного отключения: киевлянам дали советы
Жителям Киева советуют спустить воду и зрительно оценить ее состояние после длительного отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что вода в Киеве соответствует нормам, осуществляются все необходимые меры по очистке воды, подаваемой в водопровод. Однако из-за ее длительного отсутствия и состояния сетей специалисты Госпродпотребслужбы все же советуют обращать внимание на прозрачность и запах воды.
Как использовать воду централизованного водоснабжения после длительного отключения:
- провести спуск воды
- набрать порцию воды в прозрачную посуду и зрительно оценить ее окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха
- в случае наличия выраженных признаков загрязнения питьевой воды - необычный цвет, наличие примесей, посторонний запах - пока не употреблять воду.
Специалисты также рекомендуют использовать средства для фильтрации воды в соответствии с инструкцией производителя и чаще производить осмотр фильтрующих элементов.
Кроме того, Госпродпотребслужба советует минимизировать употребление сырой воды и использовать кипячение как дополнительную меру обеззараживания питьевой воды.
Об отклонениях в состоянии водопроводной воды жителям советуют сообщать диспетчерскую "Киевводоканалу" по телефону: 0442007301 или 15-81 (со стационарного).
Напомним, сегодня утром водоснабжение в Киеве было полностью восстановлено.
При этом в столице продолжают действовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.