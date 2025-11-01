Як виключатимуть світло у Києві 2 листопада: оприлюднено графіки

Відключення світла

Нагадаємо, що в "Укренерго" вже попередили, що 2 листопада в Україні діятимуть графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Водночас час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися протягом дня.

Зазначимо, що причиною відключень є наслідки російських атак. Зокрема, з початку осені Росія посилила свої масштабні удари по енергетичних об'єктах України.

Головними цілями ворога знову теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та інші ключові об'єкт енергетичної системи нашої країни.