ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як вимикатимуть світло 2 листопада: в "Укренерго" опублікували графіки

Україна, Субота 01 листопада 2025 22:13
UA EN RU
Як вимикатимуть світло 2 листопада: в "Укренерго" опублікували графіки Ілюстративне фото: обсяги відключень обіцяють відносно невеликі (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Графіки відключень світла в Україні 2 листопада застосовуватимуть в окремих регіонах та в окремі проміжки часу - з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

У повідомленні "Укренерго" зазначається, що 2 листопада відключення діятимуть лише в окремих регіонах України. Обсяги також будуть відносно невеликими - від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому застосовуватися відключення будуть з 08:00 до 11:00 (ранковий пік навантаження) та з 15:00 до 22:00, коли зростає вечірнє навантаження на енергомережу. Також в ті ж самі часові проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - зазначили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні: що відомо

Російські окупанти продовжують тактику тероризму проти української енергетичної інфраструктури. З 1 по 31 жовтня ворог тричі влаштував масовані ракетні удари по енергетиці. Загалом окупанти випустили 270 ракет.

Зокрема масований удар стався 30 жовтня, під ударом були енергетичні об'єкти в Ладижині, Добротворі та Бурштині. Всі деталі про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Через атаки російських окупантів в Україні діють графіки відключення світла для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла Укренерго
Новини
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні