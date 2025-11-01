RU

Как будут выключать свет в Киеве 2 ноября: обнародованы графики

Иллюстративное фото: киевлян предупредили об отключении света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве завтра, 2 ноября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

В компании проинформировали, что 2 ноября свет планируют отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - свет будет весь день;
  • 1.2 очередь - свет будет весь день;
  • 2.1 очередь - свет будет весь день;
  • 2.2 очередь - свет будет весь день;
  • 3.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
  • 3.2 очередь - свет будет весь день;
  • 4.1 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
  • 5.1 очередь - свет будет весь день;
  • 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 18:30 до 22:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 18:30 до 22:00.
 

 

Отключение света

Напомним, что в "Укрэнерго" уже предупредили, что 2 ноября в Украине будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди. В то же время время время и объем применения ограничений могут измениться в течение дня.

Отметим, что причиной отключений являются последствия российских атак. В частности, с начала осени Россия усилила свои масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Главными целями врага снова теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые объект энергетической системы нашей страны.

