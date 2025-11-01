Как будут выключать свет в Киеве 2 ноября: обнародованы графики

Отключение света

Напомним, что в "Укрэнерго" уже предупредили, что 2 ноября в Украине будут действовать графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди. В то же время время время и объем применения ограничений могут измениться в течение дня.

Отметим, что причиной отключений являются последствия российских атак. В частности, с начала осени Россия усилила свои масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Главными целями врага снова теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и другие ключевые объект энергетической системы нашей страны.