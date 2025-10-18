Як виглядають трендові чоботи на осінь 2025: приклад від Насті Каменських

Який "лук" вибрала Каменських

Образ повністю витриманий у різних відтінках коричневого - від насиченого кавово-шоколадного до світлішого теракотового. Зазначимо, що коричневий - один з ключових і найблагородніших кольорів для осіннього сезону 2025.

Куртка

На Насті - укорочена куртка трендового світло-коричневого кольору.

Її відмінна риса - гіпертрофовані плечі та структурний крій, які візуально роблять фігуру більш витонченою, акцентуючи увагу на верхній частині тіла.

Куртка застібається на блискавку під горло, що надає сучасного "мілітарі"-шику.

Мініспідниця

Спідниця має нестандартний, асиметричний крій і виконана в темнішому, шоколадному відтінку коричневого.

Основна частина - зі щільної тканини, доповнена м'якими драпірованими тканинними вставками з воланами. Ці деталі спадають по стегнах, створюючи динамічний рух і підкреслюючи коротку довжину.

Настя Каменських показала модний лук (фото: instagram.com/kamenskux)

Трендові чоботи осені 2025

Головний елемент цього образу - це високі чоботи.

Настя Каменських вибрала високі чоботи-труби з гладкої чорної шкіри, які доходять до коліна.

Вони мають вільну широку халяву, що дуже популярно в сезоні осінь 2025.

Елегантний тонкий каблук-шпилька додає жіночності, а гострий носок є класичним вибором, який знову зараз у тренді.

Поєднання короткої спідниці та високих чобіт - це класичний стилістичний прийом, який візуально подовжує ноги та додає впевненості.

Настя Каменських показала трендові чоботи (фото: instagram.com/kamenskux)

Аксесуари

Прикраси: срібні прикраси, зокрема великі сережки-хрести та численні каблучки на пальцях, надають образу гламурного року і драматичного стилю.

Зачіска / макіяж: співачка зібрала своє хвилясте волосся у хвіст і відкрила шию, щоб підкреслити виразні риси обличчя і прикраси.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)