Как выглядят трендовые сапоги на осень 2025 года: пример от Насти Каменских

Какой "лук" выбрала Каменских

Образ полностью выдержан в разных оттенках коричневого - от насыщенного кофейно-шоколадного до более светлого терракотового. Отметим, что коричневый - один из ключевых и самых благородных цветов для осеннего сезона 2025 года.

Куртка

На Насте - укороченная куртка трендового светло-коричневого цвета.

Ее отличительная черта - гипертрофированные плечи и структурный крой, которые визуально делают фигуру более утонченной, акцентируя внимание на верхней части тела.

Куртка застегивается на молнию под горло, что придает современного "милитари"-шика.

Мини-юбка

Юбка имеет нестандартный, асимметричный крой и выполнена в более темном, шоколадном оттенке коричневого.

Основная часть - из плотной ткани, дополнена мягкими драпированными тканевыми вставками с воланами. Эти детали спадают по бедрам, создавая динамическое движение и подчеркивая короткую длину.

Настя Каменских показала модный лук (фото: instagram.com/kamenskux)

Трендовые сапоги осени 2025

Главный элемент этого образа - это высокие сапоги.

Настя Каменских выбрала высокие сапоги-трубы из гладкой черной кожи, которые доходят до колена.

Они имеют свободное широкое голенищу, что очень популярно в сезоне осень 2025.

Элегантный тонкий каблук-шпилька придает женственности, а острый носок является классическим выбором, который снова сейчас в тренде.

Сочетание короткой юбки и высоких сапог - это классический стилистический прием, который визуально удлиняет ноги и придает уверенности.

Настя Каменских показала трендовые сапоги (фото: instagram.com/kamenskux)

Аксессуары

Украшения: серебряные украшения, в том числе большие серьги-кресты и многочисленные кольца на пальцах, придают образу гламурного рока и драматического стиля.

Прическа / макияж: певица собрала свои волнистые волосы в хвост и приоткрыла шею, чтобы подчеркнуть выразительные черты лица и украшения.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)