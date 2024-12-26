Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Одним із головних атрибутів Нового року та Різдва є ялинка. Традиція прикрашати дерево з’явилась понад 2000 років тому. Тоді люди вважали, що всі дерева наділені добрими силами, що в них живуть добрі духи. Для того, щоб задобрити духів та отримати їхню прихильність, вони розвішували на деревах подарунки та пригощання.

Київ та область

Головну ялинку країни урочисто відкрили 6 грудня. Зокрема, її встановили на Софійській площі за кошти меценатів. Це штучна 15-метрова ялинка білого кольору, який "символізує початок світлого й чистого шляху". Святкове дерево прикрасили двома тисячами іграшок та двома кілометрами гірлянд.

Головна ялинка України (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Головну ялинку міста Ірпінь Київської області встановили на Центральній площі. Окрім неї, площу також прикрасили святковими ілюмінаціями. До того ж, навколо головної новорічної красуні встановили маленькі ялинки.

Ірпінська ялинка (фото: facebook.com_IrpinCityCouncil)

У місті Буча головну ялинку встановили на центральній Київській площі. Як і головну ялинку країни, бучанську - облаштували за підтримки місцевих меценатів. Святкове дерево прикрасили іграшками з торішніх свят.

Головна ялинка Бучі (фото: facebook.com thebuchacity)

Дніпро

У Дніпрі встановили новорічні ялинки на чотирьох локаціях. Зокрема, у парках - Новокодацький, Шевченка. А також у Прибережному та Західному скверах.

У Дніпровській міській раді зазначили, що урочисте відкриття ялинки у Новокодацькому парку заплановано на 27 грудня. Захід проходитиме з невеликою концертною програмою.

Ялинка у місті Дніпро (фото: dniprorada.gov.ua)

Харків

Головну ялинку Харкова знову встановили на станції метро "Університет". До повномасштабної війни дерево стояло в Центральному парку. Зокрема, це штучна 6-метрова ялинка. Окрім того, цього року комунальники прикрасили ще 2 станції метрополітену - "Історичний музей" та "Наукова".

Харківська ялинка (фото: Getty Images)

Львів

Головну ялинку Львова подарувала сім’я Підвірних із села Бірки Львівської області. Висота цьогорічного святкового дерева сягнула близько 16 метрів, а його вік складає приблизно 20 років. Ялинку прикрасили ілюмінацією, а на верхівку встановили протитанковий "їжак".

Львівська ялинка (фото: facebook.com_lviv.adm)

Суми

Вже третій рік поспіль головну ялинку міста Суми встановили за кошти підприємців. Цьогоріч новорічна красуня засяяла біля фонтану "Садко". Окрім дерева, у місті встановили святкові інсталяції та фотозони.

Сумська ялинка (фото: facebook.com_kordonmedia)

Одеса

Цьогоріч головну ялинку Одеси встановили на вулиці Дерибасівській. Штучне дерево належить місту. Висота одеської ялинки - 20 метрів. Окрім новорічної красуні, у місті традиційно встановили новорічні фігури, біля яких можна зробити фото.

Головна ялинка Одеси (фото: Getty Images)

Полтава

У центрі Полтави, на Театральній площі, встановили головну міську ялинку. Цього року її поставили за кошти меценатів. Висота ялинки - близько 10 метрів. Поруч зі святковим деревом працює благодійний ярмарок.

Головна ялинка Полтави (фото: poltava.to)

Кропивницький

Вже третій рік поспіль у Кропивницькому прикрашають 12 ялинок, що ростуть на площі перед міською радою. На площі також працює "різдвяне містечко", де кропивничани та гості міста можуть скуштувати солодощі та гарячі напої. Окрім цього, у Туристично-інформаційному центрі облаштували новорічну Резиденцію Святого Миколая, де усі охочі можуть сфотографуватися.

Кропивницькі ялинки (фото: facebook.com_krrada.official)

Чернівці

Цьогоріч головну ялинку у місті Чернівці засвітили вперше за час повномасштабної війни. Штучне дерево прикрасили лише гірляндами. 18-метрову ялинку встановили у районі Соборної площі на проїжджій частині - навпроти скверу Дня вишиванки.

Головна ялинка Чернівців (фото: скрін відео)

Тернопіль

Головну ялинку Тернополя встановили на Театральному майдані. Цьогоріч ілюмінація на дереві у синьо-жовтих кольорах. Окрім того, біля ялинки встановили традиційний різдвяний вертеп. Зазначається, що штучне дерево, заввишки 18,5 метрів, купили 12 років тому.

Тернопільська ялинка (фото: ternopilcity.gov.ua)

Рівне

У центрі Рівного, на Театральній площі, засвітили головну міську ялинку. Навколо штучного дерева розташований різдвяний ярмарок. Ярмарок проходить і в самому театрі. Зокрема, локація працюватиме до 21 січня 2025 року.

Головна ялинка Рівного (фото: rivne.online)

Івано-Франківськ

У парку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську встановили головну ялинку міста. Як і минулого року, новорічна красуня - штучна. Окрім ялинки, у парку також встановили будиночок Миколая, де діти можуть написати лист та намалювати малюнок для захисників України.

Івано-Франківська ялинка (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Луцьк

Як і в попередні роки, цьогоріч у Луцьку прикрасили три ялинки. Зокрема, які ростуть на Театральному майдані. Ялинки прикрасили гірляндами, а поруч облаштували різдвяно-новорічну локацію. Зважаючи на повномасштабну війну, в місті не буде гучних концертів. Однак для жителів Луцька та гостей міста підготували розважальну програму.

Головні ялинки Луцька (фото: volynnews.com)