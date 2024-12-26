Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Новий рік 2025 - це чарівний час, щоб попрощатися зі старим і відкрити двері для нового. І хоча повномасштабна війна триває, у багатьох містах України все ж встановили святкові ялинки.
РБК-Україна розповідає, як виглядають головні ялинки в різних містах України.
Одним із головних атрибутів Нового року та Різдва є ялинка. Традиція прикрашати дерево з’явилась понад 2000 років тому. Тоді люди вважали, що всі дерева наділені добрими силами, що в них живуть добрі духи. Для того, щоб задобрити духів та отримати їхню прихильність, вони розвішували на деревах подарунки та пригощання.
Головну ялинку країни урочисто відкрили 6 грудня. Зокрема, її встановили на Софійській площі за кошти меценатів. Це штучна 15-метрова ялинка білого кольору, який "символізує початок світлого й чистого шляху". Святкове дерево прикрасили двома тисячами іграшок та двома кілометрами гірлянд.
Головна ялинка України (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Головну ялинку міста Ірпінь Київської області встановили на Центральній площі. Окрім неї, площу також прикрасили святковими ілюмінаціями. До того ж, навколо головної новорічної красуні встановили маленькі ялинки.
Ірпінська ялинка (фото: facebook.com_IrpinCityCouncil)
У місті Буча головну ялинку встановили на центральній Київській площі. Як і головну ялинку країни, бучанську - облаштували за підтримки місцевих меценатів. Святкове дерево прикрасили іграшками з торішніх свят.
Головна ялинка Бучі (фото: facebook.com thebuchacity)
У Дніпрі встановили новорічні ялинки на чотирьох локаціях. Зокрема, у парках - Новокодацький, Шевченка. А також у Прибережному та Західному скверах.
У Дніпровській міській раді зазначили, що урочисте відкриття ялинки у Новокодацькому парку заплановано на 27 грудня. Захід проходитиме з невеликою концертною програмою.
Ялинка у місті Дніпро (фото: dniprorada.gov.ua)
Головну ялинку Харкова знову встановили на станції метро "Університет". До повномасштабної війни дерево стояло в Центральному парку. Зокрема, це штучна 6-метрова ялинка. Окрім того, цього року комунальники прикрасили ще 2 станції метрополітену - "Історичний музей" та "Наукова".
Харківська ялинка (фото: Getty Images)
Головну ялинку Львова подарувала сім’я Підвірних із села Бірки Львівської області. Висота цьогорічного святкового дерева сягнула близько 16 метрів, а його вік складає приблизно 20 років. Ялинку прикрасили ілюмінацією, а на верхівку встановили протитанковий "їжак".
Львівська ялинка (фото: facebook.com_lviv.adm)
Вже третій рік поспіль головну ялинку міста Суми встановили за кошти підприємців. Цьогоріч новорічна красуня засяяла біля фонтану "Садко". Окрім дерева, у місті встановили святкові інсталяції та фотозони.
Сумська ялинка (фото: facebook.com_kordonmedia)
Цьогоріч головну ялинку Одеси встановили на вулиці Дерибасівській. Штучне дерево належить місту. Висота одеської ялинки - 20 метрів. Окрім новорічної красуні, у місті традиційно встановили новорічні фігури, біля яких можна зробити фото.
Головна ялинка Одеси (фото: Getty Images)
У центрі Полтави, на Театральній площі, встановили головну міську ялинку. Цього року її поставили за кошти меценатів. Висота ялинки - близько 10 метрів. Поруч зі святковим деревом працює благодійний ярмарок.
Головна ялинка Полтави (фото: poltava.to)
Вже третій рік поспіль у Кропивницькому прикрашають 12 ялинок, що ростуть на площі перед міською радою. На площі також працює "різдвяне містечко", де кропивничани та гості міста можуть скуштувати солодощі та гарячі напої. Окрім цього, у Туристично-інформаційному центрі облаштували новорічну Резиденцію Святого Миколая, де усі охочі можуть сфотографуватися.
Кропивницькі ялинки (фото: facebook.com_krrada.official)
Цьогоріч головну ялинку у місті Чернівці засвітили вперше за час повномасштабної війни. Штучне дерево прикрасили лише гірляндами. 18-метрову ялинку встановили у районі Соборної площі на проїжджій частині - навпроти скверу Дня вишиванки.
Головна ялинка Чернівців (фото: скрін відео)
Головну ялинку Тернополя встановили на Театральному майдані. Цьогоріч ілюмінація на дереві у синьо-жовтих кольорах. Окрім того, біля ялинки встановили традиційний різдвяний вертеп. Зазначається, що штучне дерево, заввишки 18,5 метрів, купили 12 років тому.
Тернопільська ялинка (фото: ternopilcity.gov.ua)
У центрі Рівного, на Театральній площі, засвітили головну міську ялинку. Навколо штучного дерева розташований різдвяний ярмарок. Ярмарок проходить і в самому театрі. Зокрема, локація працюватиме до 21 січня 2025 року.
Головна ялинка Рівного (фото: rivne.online)
У парку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську встановили головну ялинку міста. Як і минулого року, новорічна красуня - штучна. Окрім ялинки, у парку також встановили будиночок Миколая, де діти можуть написати лист та намалювати малюнок для захисників України.
Івано-Франківська ялинка (фото: facebook.com/mrada.if.ua)
Як і в попередні роки, цьогоріч у Луцьку прикрасили три ялинки. Зокрема, які ростуть на Театральному майдані. Ялинки прикрасили гірляндами, а поруч облаштували різдвяно-новорічну локацію. Зважаючи на повномасштабну війну, в місті не буде гучних концертів. Однак для жителів Луцька та гостей міста підготували розважальну програму.
Головні ялинки Луцька (фото: volynnews.com)
Раніше ми писали про те, що у Києві організовують безкоштовні різдвяні екскурсії та лекції.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Київської міської військової адміністрації, офіційний сайт Рівненського драмтеатру, прес-служба Ірпінської міської ради, прес-служба Бучанської міської ради, офіційний сайт Дніпровської міської ради, "Суспільне Полтава", "Суспільне Одеса", прес-служба Луцької міської ради, Facebook міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, офіційний сайт Тернопільської міської ради, "Суспільне Чернівці"